Центральный пляж в Белгороде сделали круглогодичным

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Несмотря на наступление уже второго месяца осени, белгородцев заинтересовала судьба обновлённого пляжа «Берега». «А после лета новый Центральный пляж будет закрыт? Проработал только август», — написали градоначальнику. Видимо, жаркий сентябрь стал продолжением лета.
Тем не менее, пляж открыт и закрываться не планирует, хотя купальный сезон, конечно, завершился. Валентин Демидов объяснил, что проект «Берега» изначально задумывался всесезонным, не только для пляжного летнего отдыха.
Большая рекреационная прогулочная зона на пляже будет открыта всё время. Людям предлагают гулять, ходить на детские и спортивные площадки, качаться на качелях. Мэр также отметил «множество мест, где можно просто посидеть-отдохнуть и насладиться прекрасным видом на город».
После окончания купального сезона мы проанализировали работу этой территории, поняли, чего не хватает, что говорят жители. Продолжаем развивать инфраструктуру, запланировали работу коммерческих объектов и будем планировать проведение спортивных и культурных мероприятий.
Валентин Демидов, мэр Белгорода