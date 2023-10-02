Центральный пляж в Белгороде сделали круглогодичным

Большая рекреационная прогулочная зона на пляже будет открыта всё время. Людям предлагают гулять, ходить на детские и спортивные площадки, качаться на качелях. Мэр также отметил «множество мест, где можно просто посидеть-отдохнуть и насладиться прекрасным видом на город».