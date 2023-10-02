Стабильно, но есть над чем работать: «РЛ Сервис» задолжал белгородцам 3,2 миллиона

Анализ рынка труда Яковлевского городского округа показал, что за восемь месяцев 2023 года уровень безработицы составил 0,4%. Больший показатель пришёлся на прошлый год — 0,57%. А вот уровень трудоустройства прошлого года был выше, чем показатель за прошедшие месяцы этого года. 2022 год — 90,6%, 2023 год — 88%. В кадровый центр Яковлевского округа обратилось 1068 белгородцев. Что касается потребности рынка в работниках, то с 2021 года она снизилась. Сегодня в городском округе 368 открытых вакансий. В 2021 году их количество составляло более тысячи. В округе предпринимательскую деятельность осуществляют 2,9 тысячи субъектов, включая самозанятых. Финансовая поддержка для малого и среднего бизнеса оказана в размере 238,1 миллиона рублей.