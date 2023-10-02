Стабильно, но есть над чем работать: «РЛ Сервис» задолжал белгородцам 3,2 миллиона

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Глава округа отметил, что ситуация рынка труда довольно стабильная на данный момент. Из 56,9 тысячи жителей численность занятых в экономике — 24,7 тысячи. Также анализ выявил, что основная необходимость в спросе на рынке труда существует в следующих направлениях: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, а также научная и профессиональная деятельность.
Однако, в отношении организации «РЛ Сервис» зафиксирован долг работодателя перед сотрудниками. Неполученная зарплата составила 3,2 миллиона рублей. Организация занимается услугами по техническому обслуживанию, текущему, среднему и капитальному ремонту тепловозов. В октябре долг обещали погасить, рассказал Олег Медведев. Также в режиме неполной занятости функционирует «Белрегионтеплоэнерго» в связи с сезонностью работ. Сокращение сотрудников, как сообщается, носит единичный характер. А вот предприятий, находящихся в простое, — нет, как и тех, которые отправили бы своих сотрудников в отпуск без сохранения заработной платы.
Анализ рынка труда Яковлевского городского округа показал, что за восемь месяцев 2023 года уровень безработицы составил 0,4%. Больший показатель пришёлся на прошлый год — 0,57%. А вот уровень трудоустройства прошлого года был выше, чем показатель за прошедшие месяцы этого года. 2022 год — 90,6%, 2023 год — 88%. В кадровый центр Яковлевского округа обратилось 1068 белгородцев. Что касается потребности рынка в работниках, то с 2021 года она снизилась. Сегодня в городском округе 368 открытых вакансий. В 2021 году их количество составляло более тысячи. В округе предпринимательскую деятельность осуществляют 2,9 тысячи субъектов, включая самозанятых. Финансовая поддержка для малого и среднего бизнеса оказана в размере 238,1 миллиона рублей.
Средняя заработная плата в Яковлевском городском округе варьируется от 23,3 тысячи рублей (гостиницы и общественное питание) до 92,4 тысячи (добыча полезных ископаемых).
Напомним, в начале сентября Елена Батанова сообщила, что в Белгородской области снижается задолженность по заработной плате. Яковлевский городской округ тогда занял второе место по задолженностям — 6,95 миллиона рублей.