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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Около 30% белгородских семей могут купить квартиру в ипотеку

Сколько семей в Белгородской области могут позволить себе купить квартиру в ипотеку?

2 октября 2023, 08:32
Фото: 1MI
Около 30% белгородских семей могут купить квартиру в ипотеку

Около 30% белгородских семей могут купить квартиру в ипотеку

Доля семей, которые могут взять жильё в ипотеку, в регионе составляет 29,1% по состоянию на август. Тем не менее за год этот показатель увеличился, поскольку ранее заём на жильё могли себе позволить всего 23,4% белгородцев, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».

Белгородская область вошла в топ-30 российских регионов по доступности ипотеки. По состоянию на август 2023 года взять жильё в ипотеку могли себе позволить 29,1% белгородских семей. За год этот показатель вырос — в аналогичный период прошлого года он равнялся 23,4%.

Курская область обогнала Белгородскую по доступности ипотеки. Её могут позволить себе 29,8% курских семей, а годом ранее — 24,6%. Наиболее доступной в Центральном Черноземье стала ипотека в Липецкой области, где показатель равняется 30,3% и 28,7% соответственно.

Воронежская область оказалась на 60-й строчке. В соседнем регионе взять ипотеку могут 24,2% семей. Это лучше результата прошлого года, который равнялся 22,3%.

Самым недоступным жилищным кредитом может «похвастаться» Тамбовская область, занявшая среди регионов РФ 69-е место. Взять ипотеку по состоянию на август могли всего 19% тамбовских семей. В 2022 году показатель был ещё ниже и равнялся 16,9%.

Лидерами рейтинга в этом году стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В указанных регионах показатель превышает 58%. Антилидеры — Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан.

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#Белгородская область#Экономика#Рейтинг#Ипотека#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых
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