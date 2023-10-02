Сколько семей в Белгородской области могут позволить себе купить квартиру в ипотеку?

Около 30% белгородских семей могут купить квартиру в ипотеку

Доля семей, которые могут взять жильё в ипотеку, в регионе составляет 29,1% по состоянию на август. Тем не менее за год этот показатель увеличился, поскольку ранее заём на жильё могли себе позволить всего 23,4% белгородцев, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».