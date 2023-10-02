Сколько семей в Белгородской области могут позволить себе купить квартиру в ипотеку?

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Белгородская область вошла в топ-30 российских регионов по доступности ипотеки. По состоянию на август 2023 года взять жильё в ипотеку могли себе позволить 29,1% белгородских семей. За год этот показатель вырос — в аналогичный период прошлого года он равнялся 23,4%.
Курская область обогнала Белгородскую по доступности ипотеки. Её могут позволить себе 29,8% курских семей, а годом ранее — 24,6%. Наиболее доступной в Центральном Черноземье стала ипотека в Липецкой области, где показатель равняется 30,3% и 28,7% соответственно.
Воронежская область оказалась на 60-й строчке. В соседнем регионе взять ипотеку могут 24,2% семей. Это лучше результата прошлого года, который равнялся 22,3%.
Самым недоступным жилищным кредитом может «похвастаться» Тамбовская область, занявшая среди регионов РФ 69-е место. Взять ипотеку по состоянию на август могли всего 19% тамбовских семей. В 2022 году показатель был ещё ниже и равнялся 16,9%.
Лидерами рейтинга в этом году стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В указанных регионах показатель превышает 58%. Антилидеры — Севастополь, Карачаево-Черкесия и Дагестан.