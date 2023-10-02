Сила в бренде: российская компания попала в рейтинг Brand Finance Europe

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Лидером в общебанковском европейском рейтинге по показателю силы бренда стал Сбер. Из всех представленных в перечне компаний из разных отраслей банк находится на седьмой позиции.
По стоимости среди банков Европы банк оказался уже на четвёртом месте. Впереди него расположились такие гиганты, как HSBC, Santander и Barcl ays.
Согласно отчёту Brand Finance, ведущей международной консалтинговой компании в сфере оценки брендов, российский банк демонстрирует хорошие финансовые результаты. Несмотря на непростую конъюнктуру на внешних рынках, банк вошёл в топ-40 самых дорогих европейских брендов, заняв 37-ю строчку рейтинга.
Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей. Он выражает, насколько эффективно компания инвестирует в бренд, развивает знание о нем, репутацию, лояльность клиентов и успешно ведёт бизнес.