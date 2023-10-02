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Рисунок нейросети

Сила в бренде: российская компания попала в рейтинг Brand Finance Europe

2 октября 2023, 09:57
Фото: Kandinsky
Рисунок нейросети
В Европе подготовили традиционный рейтинг по показателю силы бренда Brand Finance Europe 500 — 2023. В него, опередив Michelin, Lamborghini и Rolex, попал российский банк.

Лидером в общебанковском европейском рейтинге по показателю силы бренда стал Сбер. Из всех представленных в перечне компаний из разных отраслей банк находится на седьмой позиции.

По стоимости среди банков Европы банк оказался уже на четвёртом месте. Впереди него расположились такие гиганты, как HSBC, Santander и Barcl ays.

Согласно отчёту Brand Finance, ведущей международной консалтинговой компании в сфере оценки брендов, российский банк демонстрирует хорошие финансовые результаты. Несмотря на непростую конъюнктуру на внешних рынках, банк вошёл в топ-40 самых дорогих европейских брендов, заняв 37-ю строчку рейтинга.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей. Он выражает, насколько эффективно компания инвестирует в бренд, развивает знание о нем, репутацию, лояльность клиентов и успешно ведёт бизнес.

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#Общество#Европа#Банк#Бизнес#Лидер#Сбер#Артем Черненко#Финансовые результаты
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