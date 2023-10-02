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Published Сегодня, 16:41

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Updated Сегодня, 16:51

Белгородские власти развенчали фейк об обстрелах Шебекино

Шебекино снова будут бомбить? Белгородские власти развенчали новый фейк

2 октября 2023, 16:41
Фото: 1MI

Белгородские власти развенчали фейк об обстрелах Шебекино

2 октября глава Шебекинского округа Белгородской области Владимир Жданов провёл прямой эфир. Первым стал тревожный вопрос о новых обстрелах Шебекино, к которым якобы готовятся местные власти. Чиновник рассказал, так ли это.
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Фейк

«Идёт слух, что Шебекино снова будут бомбить. Больницы все вывезли, ПВР готовят, из администраций тоже всё вывозят, руководство снова молчит», — написал местный житель Дмитрий.

Владимир Жданов ответил, что эта информация не соответствует действительности — больницы, поликлиники и администрация округа работают в штатном режиме.

Могу вас заверить, что ситуация в городе вполне контролируемая, все структурные подразделения находятся на своих местах и работают в штатном режиме. Поводов для беспокойства пока у нас нет. Будем дальше мониторить обстановку в округе. Если ситуация поменяется, в обязательном порядке проинформирую всех жителей.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, 1 октября ВСУ обстреляли центральный рынок Шебекино, пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Двоих раненых пришлось госпитализировать.

Трое белгородцев пострадали при обстреле рынка в Шебекино
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#Общество#Шебекино#Белгород#Фейк#Владимир Жданов#Слухи#Фейковые новости#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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