Шебекино снова будут бомбить? Белгородские власти развенчали новый фейк

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
«Идёт слух, что Шебекино снова будут бомбить. Больницы все вывезли, ПВР готовят, из администраций тоже всё вывозят, руководство снова молчит», — написал местный житель Дмитрий.
Владимир Жданов ответил, что эта информация не соответствует действительности — больницы, поликлиники и администрация округа работают в штатном режиме.
Могу вас заверить, что ситуация в городе вполне контролируемая, все структурные подразделения находятся на своих местах и работают в штатном режиме. Поводов для беспокойства пока у нас нет. Будем дальше мониторить обстановку в округе. Если ситуация поменяется, в обязательном порядке проинформирую всех жителей.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, 1 октября ВСУ обстреляли центральный рынок Шебекино, пострадали три человека — двое мужчин и женщина. Двоих раненых пришлось госпитализировать.