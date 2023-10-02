«Сделали из детсада тюрьму»: родители в Белгороде недовольны новыми ограничениями

Белгородцы сравнили детсады с тюрьмой из-за новых мер безопасности

Несколько родительниц обратились к главе региона с вопросом о пропускном режиме в детских садах. На прошлой неделе родителям сделали пропуска, чтобы те могли свободно заходить в здания. Однако со 2 октября в сады перестали впускать и родителей. Они поинтересовались, зачем это было сделано.

Сюжет Новости Белгорода