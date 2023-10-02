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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Детский сад

«Сделали из детсада тюрьму»: родители в Белгороде недовольны новыми ограничениями

2 октября 2023, 12:25
Фото: Midjourney
Детский сад

Белгородцы сравнили детсады с тюрьмой из-за новых мер безопасности

Несколько родительниц обратились к главе региона с вопросом о пропускном режиме в детских садах. На прошлой неделе родителям сделали пропуска, чтобы те могли свободно заходить в здания. Однако со 2 октября в сады перестали впускать и родителей. Они поинтересовались, зачем это было сделано.

Не все белгородцы оценили новые меры безопасности в детсадах. По словам некоторых жителей региона, родители теперь не могут зайти в из-за пропускного режима.

Вопрос про сады «закрытого режима». На прошлой неделе сделали пропускной режим для родителей, можно понять — безопасность детей, чтобы чужой не прошёл. А с сегодняшнего дня родителей перестали впускать в сад, даже по пропускам, прощаешься и встречаешь за калиткой.
пишет белгородка

Дочери жительницы региона всего три года, и она не может самостоятельно раздеться и одеться, а воспитатели делают это «на скорую руку».

Так сейчас ещё тепло, а зимой что будет? Понять можно ещё школы, но детский сад? Там дети ещё не самостоятельные, о какой безопасности может идти речь при таком порядке? Это абсурд.
возмутилась жительница

Одна из родительниц отметила, что её ребёнка в детском саду забирали неизвестные для неё люди, которые не являются воспитателями. Ребёнок идти с ними не хотел.

На обращение белгородок отреагировал министр образования области Андрей Милёхин. Он подтвердил, что в детских садах и правда была введена пропускная система для обеспечения безопасности детей.

Решение о вариантах пропускного режима принимается муниципальным образованием совместно с образовательной организацией. Министерством образования Белгородской области разработаны и направлены модели организации пропускного режима в детских садах с учётом особенностей детей и семей, технических и кадровых возможностей детских садов.
Андрей Милёхин

Но белгородку такой ответ не устроил. Она попросила предоставить ей соответствующее распоряжение. Другая же родительница сравнила такие меры с тюремными.

Сделали из детского сада тюрьму. Если выдают пропуска, значит, по ним и можно заходить. А если пропуска нет, пусть тогда и не впускают.
предложила женщина
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Детские сады#Белгород#Пропуск#Андрей Милёхин#Александра Склярова
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