«Сделали из детсада тюрьму»: родители в Белгороде недовольны новыми ограничениями

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Не все белгородцы оценили новые меры безопасности в детсадах. По словам некоторых жителей региона, родители теперь не могут зайти в из-за пропускного режима.
Вопрос про сады «закрытого режима». На прошлой неделе сделали пропускной режим для родителей, можно понять — безопасность детей, чтобы чужой не прошёл. А с сегодняшнего дня родителей перестали впускать в сад, даже по пропускам, прощаешься и встречаешь за калиткой.
пишет белгородка
Дочери жительницы региона всего три года, и она не может самостоятельно раздеться и одеться, а воспитатели делают это «на скорую руку».
Так сейчас ещё тепло, а зимой что будет? Понять можно ещё школы, но детский сад? Там дети ещё не самостоятельные, о какой безопасности может идти речь при таком порядке? Это абсурд.
возмутилась жительница
Одна из родительниц отметила, что её ребёнка в детском саду забирали неизвестные для неё люди, которые не являются воспитателями. Ребёнок идти с ними не хотел.
На обращение белгородок отреагировал министр образования области Андрей Милёхин. Он подтвердил, что в детских садах и правда была введена пропускная система для обеспечения безопасности детей.
Решение о вариантах пропускного режима принимается муниципальным образованием совместно с образовательной организацией. Министерством образования Белгородской области разработаны и направлены модели организации пропускного режима в детских садах с учётом особенностей детей и семей, технических и кадровых возможностей детских садов.
Андрей Милёхин
Но белгородку такой ответ не устроил. Она попросила предоставить ей соответствующее распоряжение. Другая же родительница сравнила такие меры с тюремными.
Сделали из детского сада тюрьму. Если выдают пропуска, значит, по ним и можно заходить. А если пропуска нет, пусть тогда и не впускают.
предложила женщина