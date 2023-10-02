С конца сентября в Белгородской области не могут найти мужчину и женщину

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Где находится Дмитрий Пиливец из хутора Ржавец Шебекинского округа, неизвестно с 24 сентября. В день пропажи 30-летний белгородец был одет в синие джинсы и чёрные резиновые шлёпки.
Мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения. У него короткие волосы тёмно-русого цвета.
Жительницу Старого Оскола Екатерину Попову не могут найти с 27 сентября. У неё полное телосложение, чёрные волосы средней длины, серо-голубые глаза, а рост — 163 см.
Предполагается, что 26-летняя девушка была одета в синюю с салатовыми вставками олимпийку, чёрные спортивные брюки и чёрные с белой подошвой кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении белгородцев, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, что в Белгороде уже три месяца не могут найти 51-летнего Вячеслава Фельдшерова. Мужчина плотного телосложения, ростом 165 см. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.