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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Поиски

С конца сентября в Белгородской области не могут найти мужчину и женщину

2 октября 2023, 06:33
Фото: ЛизаАлерт
Поиски

Пропавших шебекинца и оскольчанку ищут белгородские волонтёры

Дмитрий Пиливец пропал 24 сентября в хуторе Ржавец Шебекинского округа, а Екатерину Попову из Старого Оскола никто не видел с 27 сентября. Информацию о пропавших разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

Где находится Дмитрий Пиливец из хутора Ржавец Шебекинского округа, неизвестно с 24 сентября. В день пропажи 30-летний белгородец был одет в синие джинсы и чёрные резиновые шлёпки.

Мужчина ростом 170 см, худощавого телосложения. У него короткие волосы тёмно-русого цвета.

Жительницу Старого Оскола Екатерину Попову не могут найти с 27 сентября. У неё полное телосложение, чёрные волосы средней длины, серо-голубые глаза, а рост — 163 см.

Предполагается, что 26-летняя девушка была одета в синюю с салатовыми вставками олимпийку, чёрные спортивные брюки и чёрные с белой подошвой кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении белгородцев, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Напомним, что в Белгороде уже три месяца не могут найти 51-летнего Вячеслава Фельдшерова. Мужчина плотного телосложения, ростом 165 см. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.

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Пропавший белгородец
Фото: ЛизаАлерт
Женщина в оранжевой кофте пропала в Белгородской области
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