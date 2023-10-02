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Маршрут Белгород — Курск — Поныри

РЖД запускает новый туристический маршрут из Белгорода до мемориала «Курская битва»

2 октября 2023, 06:15
Фото: Bel.ru
Маршрут Белгород — Курск — Поныри

РЖД запускает новый маршрут Белгород — Курск — Поныри

Открытие маршрута по местам воинской славы приурочено к 20-летию РЖД. Курсировать поезд будет с 8 октября по воскресеньям. Обновлённые станции осмотрели начальник ЮВЖД Павел Иванов, замгубернатора Владимир Базаров и губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сюжет
Ржд

Первыми оценить новый маршрут смогли 29 сентября более ста школьников из Белгорода. Для детей подготовили путешествие с праздничными мероприятиями и торжественным митингом. Одной из остановок на пути поезда стала станция Ржава в Курской области, где не так давно обновили железнодорожный вокзал и платформы.

Фото: Bel.ru

Открытие нового маршрута, готовившегося уже долгое время, прокомментировал начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов.

Сегодня мы претворяем эту идею в жизнь. И сегодня первую туристическую поездку по маршруту Белгород — Курск — Поныри совершат школьники из Белгорода. Уверен, что маршрут для детишек будет увлекательным и интересным. Само по себе посещение вокзала на станции Поныри уже является частью туристической поездки. Вокзал одновременно и современный, и исторический: он стилизован под события той эпохи, того великого сражения.
Павел Иванов

Начальник железной дороги добавил, что доехать до музейного комплекса и до нового мемориала все желающие смогут уже через неделю. В планах также проложить туристические пути для жителей Старого Оскола, Орла и Воронежской области.

Мы совершенствуемся, и совершенствуемся мы вместе с вами. И в целом мы работаем для вас: я благодарю Романа Владимировича Старовойта за активную поддержку, благодарю Гладкова Вячеслава Владимировича за активное участие в наших проектах. Вместе мы будем двигаться дальше — это я вам обещаю.
Павел Иванов
Фото: Bel.ru

Здесь к гостям также обратился с приветственным словом губернатор Роман Старовойт. Он поблагодарил руководство Белгородской области и рассказал, что работы по созданию маршрута начались год назад.

И, безусловно, без поддержки РЖД и Юго-Восточной железной дороги такое было бы невозможно. Друзья, совсем недавно мы 23 августа с почётом и уважением отметили 80-летие победы в Курской битве. И наш долг перед героями Великой Отечественной войны — делать так, чтобы память об их подвиге осталась на многие-многие годы и была пронесена через поколения.
Роман Старовойт

Губернатор добавил, что именно по этой причине в Курской области ремонтируют и стараются сберечь памятники и мемориалы Великой Отечественной войны.

Я хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в строительстве мемориала в посёлке Поныри. Сегодня Курская битва действительно в памяти наших соотечественников и жителей всего мира.
Роман Старовойт

Отдельно Старовойт поблагодарил РЖД, отметив, что по пути следования нового маршрута отремонтировали все железнодорожные станции и подготовили музейные комплексы. Кроме того, гостей на станции встретил настоящий паровоз.

Фото: Bel.ru

Отреставрировали и станцию Прохоровка в Белгородской области. В здании вокзала появилась мемориальная комната с Вечным Огнём и блиндажом, а также современные места для отдыха. Оценил изменения замгубернатора Белгородской области Владимир Базаров. Чиновник похвалил работу и поблагодарил руководство РЖД за новый проект.

Достаточно символично, что две эти точки, Прохоровское поле и новый монумент, соединены сегодня экскурсионным маршрутом от Белгорода до Понырей. Я сам ещё не видел, но говорят, что это монументальное сооружение. Это направлено и на патриотическое воспитание, на сохранение памяти. Особо хочу поблагодарить Юго-Восточную железную дорогу, наших партнёров, наших друзей. Вместе с ними мы не только увеличиваем грузовой оборот, но и реализуем такие замечательные проекты.
Владимир Базаров

Замгубернатора вручил благодарственные письма Павлу Иванову и Роману Цуканову, начальнику Центральной дирекции пассажирских обустройств.

Спасибо от всех жителей за возможность увидеть все прелести не только нашей области, но и соседней!
Владимир Базаров
Фото: Bel.ru

Курсировать поезд будет с 8 октября по воскресеньям. Стоимость проезда — 523,7 рубля. При этом для студентов и школьников действует скидка в 50%. Отправляется поезд из Белгорода в 10 часов, отходит обратно из Понырей — в 16:25. Время в пути занимает примерно 3 часа.

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