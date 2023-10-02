РЖД запускает новый туристический маршрут из Белгорода до мемориала «Курская битва»

Первыми оценить новый маршрут смогли 29 сентября более ста школьников из Белгорода. Для детей подготовили путешествие с праздничными мероприятиями и торжественным митингом. Одной из остановок на пути поезда стала станция Ржава в Курской области, где не так давно обновили железнодорожный вокзал и платформы.