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Вакцинация от гриппа

Раскрасили по-своему: замгубернатора Гладский — о вакцинации белгородских чиновников

2 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Вакцинация от гриппа

Семь органов белгородской власти могут попасть в «жёлтую» зону по вакцинации

Во время оперсовещания правительства Белгородской области замгубернатора Дмитрий Гладский оценил темпы вакцинации чиновников аппарата управления и муниципальных служб. Результаты его не очень устроили.

По состоянию на 2 октября все органы власти оказались в «зелёной» зоне по вакцинации. Кроме управления туризма, где прививку получили всего два сотрудника — 29%. Как сообщил Дмитрию Гладскому представитель управления, делать вакцины там начнут уже в ближайшие два дня.

Но с ранжированием по зонам замгубернатора не согласился.

Мы по-своему очень раскрасили таблицу в зелёный, жёлтый и красный. У нас в зелёной зоне находятся те, где вакцинация от 50%. Но это не совсем корректно, когда нижний порог в два раза ниже целевого. Это мы можем себя так долго радовать, но на самом деле это не совсем правильно. На деле те, кто внизу, имеют цвет не зелёный, а пожухлой травы конца лета.
Дмитрий Гладский
Фото: трансляция "Мира Белогорья"

Гладский добавил, что ранжирование нужно изменить. Так, «зелёная» зона — это должен быть диапазон от 100% до 80% вакцинации, «жёлтая» — от 80% до 50%, всё остальное — зона уже «красная».

С учётом нового подсчёта в «жёлтую» зону попадают семь органов: министерства соцзащиты, массовых коммуникаций, цифрового развития, имущественных отношений и по делам архивов, а также администрация губернатора и управление по профилактике коррупции. Туризм попадает в красную зону.

Неделю назад замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский заявил, что отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и дестабилизации руководящего аппарата. Для предотвращения возможной проблемы чиновник поручил привить всех сотрудников до 6 октября. Мера наказания — лишение премии.

Белгородские чиновники лишатся премии и отпуска без прививки от гриппа
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