Раскрасили по-своему: замгубернатора Гладский — о вакцинации белгородских чиновников

По состоянию на 2 октября все органы власти оказались в «зелёной» зоне по вакцинации. Кроме управления туризма, где прививку получили всего два сотрудника — 29%. Как сообщил Дмитрию Гладскому представитель управления, делать вакцины там начнут уже в ближайшие два дня.