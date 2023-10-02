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Published Сегодня, 12:52

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Представившийся силовиком белгородец из приграничья украл деньги у пенсионерок

Представившийся силовиком белгородец из приграничья украл деньги у пенсионерок

2 октября 2023, 12:52
Фото: 1MI
Мужчина потребовал с пожилых женщин деньги, чтобы против их близких не возбудили уголовные дела. Пенсионерки испугались и передали мошеннику 200 тыс. рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, отметили в региональной прокуратуре.

Житель посёлка Маслова Пристань Шебекинского округа представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщинам из Борисовки, что в отношении их родственников планируется возбудить уголовные дела. Чтобы этого не произошло, он попросил пенсионерок передать ему деньги.

Потерпевшие поверили мужчине и передали ему 200 тыс. рублей.

В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину»). Белгородцу грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что это не первый случай обмана пожилых женщин. Похожая история произошла в Старом Осколе, где телефонный мошенник сообщил женщине, что её дочь стала виновницей ДТП и теперь может сесть в тюрьму. Чтобы этого не случилось, пенсионерка через курьера отдала злоумышленнику 350 тыс. рублей.

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#Белгородская область#Мошенничество#Борисовка#Мошенники#Белгород#Кража денег#Александра Склярова
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