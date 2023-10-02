Представившийся силовиком белгородец из приграничья украл деньги у пенсионерок

Напомним, что это не первый случай обмана пожилых женщин. Похожая история произошла в Старом Осколе, где телефонный мошенник сообщил женщине, что её дочь стала виновницей ДТП и теперь может сесть в тюрьму. Чтобы этого не случилось, пенсионерка через курьера отдала злоумышленнику 350 тыс. рублей.