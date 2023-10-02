Представившийся силовиком белгородец из приграничья украл деньги у пенсионерок

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Житель посёлка Маслова Пристань Шебекинского округа представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил женщинам из Борисовки, что в отношении их родственников планируется возбудить уголовные дела. Чтобы этого не произошло, он попросил пенсионерок передать ему деньги.
Потерпевшие поверили мужчине и передали ему 200 тыс. рублей.
В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину»). Белгородцу грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, что это не первый случай обмана пожилых женщин. Похожая история произошла в Старом Осколе, где телефонный мошенник сообщил женщине, что её дочь стала виновницей ДТП и теперь может сесть в тюрьму. Чтобы этого не случилось, пенсионерка через курьера отдала злоумышленнику 350 тыс. рублей.