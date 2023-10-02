Подростки и мужчина подрались в автобусе в Белгороде

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В Белгороде в автобусе произошла драка между мужчиной и группой подростков. Кадры, которые заснял очевидец, опубликовал Telegram-канал «Блэтгород». На записи видно саму потасовку и слышно, как участники конфликта ругаются матом.
По информации источника, драка началась из-за того, что один из пассажиров попросил молодёжь быть повежливее. По словам очевидца, молодые люди якобы вели себя агрессивно и ругались, а на замечания пассажиров реагировали матерными словами. Мужчина, как утверждает свидетель случившегося, попытался успокоить компанию, за что его и избили.
Как рассказал другой очевидец инцидента, подростки после случившегося просто пересели в другой автобус. У одного из них, как сообщается, футболка была в крови.