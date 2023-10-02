Подростки и мужчина подрались в автобусе в Белгороде

По информации источника, драка началась из-за того, что один из пассажиров попросил молодёжь быть повежливее. По словам очевидца, молодые люди якобы вели себя агрессивно и ругались, а на замечания пассажиров реагировали матерными словами. Мужчина, как утверждает свидетель случившегося, попытался успокоить компанию, за что его и избили.