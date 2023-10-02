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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Автобус

Подростки и мужчина подрались в автобусе в Белгороде

2 октября 2023, 14:10
Фото: 1MI
Автобус
Инцидент произошёл неподалёку от остановки «Стадион». Случившееся снял очевидец и поделился кадрами в Сети.
Сюжет
Драка

В Белгороде в автобусе произошла драка между мужчиной и группой подростков. Кадры, которые заснял очевидец, опубликовал Telegram-канал «Блэтгород». На записи видно саму потасовку и слышно, как участники конфликта ругаются матом.

По информации источника, драка началась из-за того, что один из пассажиров попросил молодёжь быть повежливее. По словам очевидца, молодые люди якобы вели себя агрессивно и ругались, а на замечания пассажиров реагировали матерными словами. Мужчина, как утверждает свидетель случившегося, попытался успокоить компанию, за что его и избили.

Как рассказал другой очевидец инцидента, подростки после случившегося просто пересели в другой автобус. У одного из них, как сообщается, футболка была в крови.

Напомним, в августе в Белгороде парня вытолкали из автобуса и избили якобы из-за длинных волос. К пострадавшему молодому человеку подошла толпа и начала бить. В МВД организовали проверку.

В Белгороде парня вытолкали из автобуса и избили якобы из-за длинных волос
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#Драка#Белгородская область#Происшествия#Автобус#Новости Белгорода#Избиение#Белгород#Наталья Корявых
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