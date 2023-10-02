Пассажиры «Аэрофлота» получат компенсационные мили за задержку авиарейсов

Как отметил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, новая компенсационная мера введена с целью повышения уровня сервиса и лояльности пассажиров. По его словам, нововведение позволит перевозчику увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, а также стимулировать саму авиакомпанию поддерживать высокий уровень пунктуальности. При этом Сергей Александровский подчеркнул, что «Аэрофлот» сегодня является лидером в национальных и даже мировых рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний.