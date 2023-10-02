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Пассажиры «Аэрофлота» получат компенсационные мили за задержку авиарейсов

Пассажиры «Аэрофлота» получат компенсационные мили за задержку авиарейсов

2 октября 2023, 16:46
Фото: ПАО «Аэрофлот»
На официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что со 2 октября 2023 года пассажирам начнут начислять компенсационные мили за задержку авиарейсов по вине перевозчика.

Компенсации будут выплачиваться в рамках программы лояльности «Аэрофлот Бонус» в дополнение к уже существующим компенсационным мерам, установленным федеральными законами.

Уточняется, что за задержку авиарейса от двух до четырех часов пассажиры получат по две тысячи компенсационных миль. Если задержка составит от четырех до восьми часов — три тысячи миль, более восьми часов — четыре тысячи, передает gorod55.ru.

Как отметил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, новая компенсационная мера введена с целью повышения уровня сервиса и лояльности пассажиров. По его словам, нововведение позволит перевозчику увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, а также стимулировать саму авиакомпанию поддерживать высокий уровень пунктуальности. При этом Сергей Александровский подчеркнул, что «Аэрофлот» сегодня является лидером в национальных и даже мировых рейтингах самых пунктуальных авиакомпаний.

Чтобы получить компенсационные мили, необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «Аэрофлот Бонус». Компенсация будет работать автоматически при условии, что номер участника уже указан в бронировании. Новым участникам после регистрации потребуется направить соответствующий онлайн-запрос по теме «Задержка рейса». Запросы будут приниматься по каждому факту не позднее чем через месяц с момента задержки авиарейса.

За прошлый год «Аэрофлот», являясь крупнейшей авиакомпанией России, перевез более 20 миллионов человек, а с учетом авиакомпаний группы («Победа» и «Россия») — вдвое больше.

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