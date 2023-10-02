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Published Сегодня, 06:56

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Автобус

Пассажиров с детьми в Белгороде попросили возить с собой документ о возрасте ребёнка

2 октября 2023, 06:56
Фото: 1MI
Автобус

Правила пользования автобусами утвердили в Белгородской агломерации

В правительстве Белгородской области утвердили постановление, где указаны правила организации транспортного обслуживания населения в Белгороде и Белгородском районе. Документ регулирует и правила пользования транспортом, в том числе бесплатный проезд для детей, но при определённом условии.

Утверждены правила организации транспортного обслуживания в Белгородской агломерации. В документе прописали требования к перевозчикам и правила пользования общественным транспортом.

В постановлении указано, что осуществление перевозок по муниципальным маршрутам осуществляется по регулируемым тарифам посредством заключения Организатором пассажирских перевозок Белгородской области государственных контрактов с перевозчиками. От последних требуется установить в автобусах приборы спутниковой навигации. Перевозчики должны обеспечить исправную работу автобусов.

Кроме того, закреплено требование посадки и высадки пассажиров только на остановках, которые есть в реестре маршрутов. На перевозчиков возложили обязанности по содержанию подвижного состава. Водителей же перед рейсами и по их завершении должны осматривать медики.

Пассажиры обязаны оплачивать проезд в общественном транспорте. Белгородцы могут перевозить бесплатно детские санки, коляски или инвалидное кресло. Аналогично с велосипедом, парой лыж. Однако войти в автобус с велосипедом можно только в том случае, если есть возможность его размещения на накопительной площадке в салоне.

Дети до семи лет без предоставления отдельного места могут ехать бесплатно. Сопровождающий тем не менее должен при необходимости показать документ, подтверждающий возраст ребёнка.

Также в постановлении указано, в каких случаях вводятся новые маршруты или, напротив, отменяются и изменяются.

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