Пассажиров с детьми в Белгороде попросили возить с собой документ о возрасте ребёнка

Пассажиры обязаны оплачивать проезд в общественном транспорте. Белгородцы могут перевозить бесплатно детские санки, коляски или инвалидное кресло. Аналогично с велосипедом, парой лыж. Однако войти в автобус с велосипедом можно только в том случае, если есть возможность его размещения на накопительной площадке в салоне.