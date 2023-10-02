Пассажиров с детьми в Белгороде попросили возить с собой документ о возрасте ребёнка

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Утверждены правила организации транспортного обслуживания в Белгородской агломерации. В документе прописали требования к перевозчикам и правила пользования общественным транспортом.
В постановлении указано, что осуществление перевозок по муниципальным маршрутам осуществляется по регулируемым тарифам посредством заключения Организатором пассажирских перевозок Белгородской области государственных контрактов с перевозчиками. От последних требуется установить в автобусах приборы спутниковой навигации. Перевозчики должны обеспечить исправную работу автобусов.
Кроме того, закреплено требование посадки и высадки пассажиров только на остановках, которые есть в реестре маршрутов. На перевозчиков возложили обязанности по содержанию подвижного состава. Водителей же перед рейсами и по их завершении должны осматривать медики.
Пассажиры обязаны оплачивать проезд в общественном транспорте. Белгородцы могут перевозить бесплатно детские санки, коляски или инвалидное кресло. Аналогично с велосипедом, парой лыж. Однако войти в автобус с велосипедом можно только в том случае, если есть возможность его размещения на накопительной площадке в салоне.
Дети до семи лет без предоставления отдельного места могут ехать бесплатно. Сопровождающий тем не менее должен при необходимости показать документ, подтверждающий возраст ребёнка.
Также в постановлении указано, в каких случаях вводятся новые маршруты или, напротив, отменяются и изменяются.