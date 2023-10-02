«Орут со всей дури». Что белгородцев не устроило на ярмарке?

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
С начала сентября в регионе возобновили проведение фермерских ярмарок, на которых белгородцы могут купить продукцию от местных производителей. Однако не всем жителям областного центра пришлось по душе возвращение торговых площадок. Белгородцы из дома на улице Королёва, напротив которого каждую субботу проходят ярмарки, просят не включать громкую музыку.
Один из жителей дома попросил либо сделать музыку потише, либо вообще обойтись без неё. По его словам, организаторы ярмарки направляют колонки прямо на жилой многоэтажный дом напротив «Космоса».
«Направили колонки на дом напротив „Космоса“ и орут со всей дури. Голову забьют за несколько часов», — добавил мужчина.
На просьбу жителя отреагировали в городской администрации: пообещали учесть замечание при организации следующих ярмарок.
Ранее жители Белгорода жаловались на расположение ярмарки: по мнению некоторых горожан, мероприятие можно было устроить и в центре.
Напомним, что при проведении ярмарок «страдают» не только жители ближайших домов, но и водители автомобилей с пассажирами автобусов. Каждую субботу на улице Королёва ограничивают движение и стоянку личного транспорта, а также меняют маршруты некоторых автобусов. Действуют такие изменения до конца мероприятия.