«Орут со всей дури». Что белгородцев не устроило на ярмарке?

С начала сентября в регионе возобновили проведение фермерских ярмарок, на которых белгородцы могут купить продукцию от местных производителей. Однако не всем жителям областного центра пришлось по душе возвращение торговых площадок. Белгородцы из дома на улице Королёва, напротив которого каждую субботу проходят ярмарки, просят не включать громкую музыку.