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Футбол

«Опять подсдулись»: белгородский «Салют» уступил московской «Родине-2»

2 октября 2023, 07:46
Фото: 1MI
Футбол

Белгородский «Салют» проиграл московской «Родине-2»

Матч завершился счётом 1:0 в пользу соперников. Игра проходила в Белгороде 1 октября, сообщили в группе ФК «Салют» в соцсети.
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Футбол

Белгородский «Салют» в очередной раз проиграл. ФК уступил московской «Родине-2». Матч второй лиги А, группы «серебро» 12-го тура проходил в Белгороде 1 октября.

Игру прокомментировал главный тренер футбольного клуба Виктор Навоченко.

«Что сказать? Стыдно, обидно… То есть пока не удаётся „нарисовать“ белую полосу. Идёт чёрная полоса. Хотим сдвинуться, но пока тяжело», — отметил Навоченко.

По словам тренера, имеются проблемы с составом и с игрой.

Полузащитник «Салюта» Рустам Шабанов также высказался об игре. Он отметил, что матч комментировать тяжело. По словам футболиста, первый тайм начался более-менее нормально, а потом «опять подсдулись».

«Будем стараться исправить это всё. Больше комментариев дать не могу», — сказал Шабанов.

Ранее белгородский «Салют» потерпел сокрушительное поражение от курского «Авангарда». Команда уступила сопернику со счётом 6:1. До этого белгородцы крупно проиграли таганрогскому «Форте».

Белгородский «Салют» потерпел сокрушительное поражение от курского «Авангарда»
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