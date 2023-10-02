«Опять подсдулись»: белгородский «Салют» уступил московской «Родине-2»

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Белгородский «Салют» в очередной раз проиграл. ФК уступил московской «Родине-2». Матч второй лиги А, группы «серебро» 12-го тура проходил в Белгороде 1 октября.
Игру прокомментировал главный тренер футбольного клуба Виктор Навоченко.
«Что сказать? Стыдно, обидно… То есть пока не удаётся „нарисовать“ белую полосу. Идёт чёрная полоса. Хотим сдвинуться, но пока тяжело», — отметил Навоченко.
По словам тренера, имеются проблемы с составом и с игрой.
Полузащитник «Салюта» Рустам Шабанов также высказался об игре. Он отметил, что матч комментировать тяжело. По словам футболиста, первый тайм начался более-менее нормально, а потом «опять подсдулись».
«Будем стараться исправить это всё. Больше комментариев дать не могу», — сказал Шабанов.