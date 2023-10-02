Объем железнодорожных перевозок в дальнем следовании вырос на 12%

При этом в сентябре текущего года пассажирооборот составил 12,5 млрд пасс.-км, что на 8,7% больше, чем за тот же период прошлого года. В пригородном сообщении он прибавил 7,4%, составив 2,93 млрд пасс.-км, а в дальнем следовании — 9,2% (9,53 млрд пасс.-км).