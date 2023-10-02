НРФ «Регионы»: Рекламная отрасль в России находится на подъеме

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Мероприятие собрало более 100 федеральных и региональных экспертов, а также более 1000 участников. Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером форума, пишет tagilcity.ru.
По результатам прошлого года рекламный рынок показал небольшое снижение на 2%, однако в первом полугодии 2023 года отмечался рост объема рынка на 27%, были достигнуты рекордные показатели в размере 315 миллиардов рублей, сообщил первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.
Регионы играют важную роль в росте отрасли в целом. Согласно данным АКАР, в первом полугодии 2023 года региональный рекламный рынок вырос на 25%, а его общий объем превысил 21 миллиард рублей.
«Мы действительно видим значительное улучшение ситуации», — подчеркнула вице-президент АКАР и директор «АКАР Северо-Запад» Наталья Пилатова. Она также отметила, что за первые шесть месяцев текущего года объем рекламного рынка в Санкт-Петербурге увеличился на 24% для четырех основных офлайн-каналов (наружная и транзитная реклама, пресса и радио), рост интернет-рекламы составил 15%, а число рекламодателей на ТВ увеличилось на 24%.
Согласно АКАР, в первом полугодии 2023 года лидером среди региональных рынков стал Екатеринбург, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу, с общим объемом индустрии в городе в размере 1,4 миллиарда рублей. Уральский рынок растет более высокими темпами по сравнению с федеральным.
Программа НРФ «Регионы» в этом году охватила широкий спектр аспектов работы рекламной индустрии: от регионального развития до искусственного интеллекта, от советов по управлению творческими командами до вопросов маркировки рекламы. На форуме было проведено более 30 сессий и представлено множество индустриальных продуктов, включая рейтинг региональных рекламных агентств Урала (РРАУ), который дает представление об оборотах, специализации и уровне клиентского сервиса главных игроков.
НРФ «Регионы» в Екатеринбурге стал первым событием в рамках празднования юбилея российской рекламы — 145 лет со дня образования первого рекламного агентства в России. При поддержке АКАР запланирована целая серия мероприятий, которые пройдут в Москве с 13 по 17 ноября 2023 года.