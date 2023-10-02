НРФ «Регионы»: Рекламная отрасль в России находится на подъеме

«Мы действительно видим значительное улучшение ситуации», — подчеркнула вице-президент АКАР и директор «АКАР Северо-Запад» Наталья Пилатова. Она также отметила, что за первые шесть месяцев текущего года объем рекламного рынка в Санкт-Петербурге увеличился на 24% для четырех основных офлайн-каналов (наружная и транзитная реклама, пресса и радио), рост интернет-рекламы составил 15%, а число рекламодателей на ТВ увеличилось на 24%.