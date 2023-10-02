Неизвестные предлагают белгородским предприятиям вакцину от имени замгубернатора

Сегодня во время оперсовещания правительства замгубернатора Дмитрий Гладский изучил темпы вакцинации на белгородских предприятиях в рамках отраслевой принадлежности. Так, министерство ЖКХ привилось лишь на 14%. Министр Алексей Ботвиньев заявил, что сотрудников регулярно понуждают сделать прививку. В остальных предприятиях проценты ещё ниже — в районе 10%.