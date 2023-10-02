Неизвестные предлагают белгородским предприятиям вакцину от имени замгубернатора

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сегодня во время оперсовещания правительства замгубернатора Дмитрий Гладский изучил темпы вакцинации на белгородских предприятиях в рамках отраслевой принадлежности. Так, министерство ЖКХ привилось лишь на 14%. Министр Алексей Ботвиньев заявил, что сотрудников регулярно понуждают сделать прививку. В остальных предприятиях проценты ещё ниже — в районе 10%.
Гладский поручил работу ускорить. В этом свете замгубернатора по строительству Владимир Базаров обратил внимание на ещё одну проблему.
Хотел бы попросить минздрав дать список поставщиков [вакцины]. Потому что уже начались какие-то непонятные моменты, какие-то люди от моего имени ходят по предприятиям и говорят, что я дал им поручение «продать срочно вакцину», и так далее.
Владимир Базаров
Министр здравоохранения Андрей Иконников ответил следующее:
Процесс закупки как идёт: если предприятие изъявляет желание привиться, то мы помогает найти поставщика, после чего предприятие закупает и отдаёт людям.
Ранее Гладский заявил, что отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и последующей дестабилизации руководящего аппарата. В свете этой возможной проблемы чиновник поручил привить всех сотрудников до 6 октября. Мера наказания в случае невыполнения плана — лишение премии.