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Владимир Базаров, Белгородская область

Неизвестные предлагают белгородским предприятиям вакцину от имени замгубернатора

2 октября 2023, 09:02
Фото: 1MI
Владимир Базаров, Белгородская область
Замгубернатора по строительству Владимир Базаров во время оперсовещания правительства региона попросил предоставить список поставщиков вакцин, потому что неизвестные уже ходят по белгородским предприятиям и от имени чиновника пытаются «срочно» продать вакцину.

Сегодня во время оперсовещания правительства замгубернатора Дмитрий Гладский изучил темпы вакцинации на белгородских предприятиях в рамках отраслевой принадлежности. Так, министерство ЖКХ привилось лишь на 14%. Министр Алексей Ботвиньев заявил, что сотрудников регулярно понуждают сделать прививку. В остальных предприятиях проценты ещё ниже — в районе 10%.

Гладский поручил работу ускорить. В этом свете замгубернатора по строительству Владимир Базаров обратил внимание на ещё одну проблему.

Хотел бы попросить минздрав дать список поставщиков [вакцины]. Потому что уже начались какие-то непонятные моменты, какие-то люди от моего имени ходят по предприятиям и говорят, что я дал им поручение «продать срочно вакцину», и так далее.
Владимир Базаров

Министр здравоохранения Андрей Иконников ответил следующее:

Процесс закупки как идёт: если предприятие изъявляет желание привиться, то мы помогает найти поставщика, после чего предприятие закупает и отдаёт людям.

Ранее Гладский заявил, что отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и последующей дестабилизации руководящего аппарата. В свете этой возможной проблемы чиновник поручил привить всех сотрудников до 6 октября. Мера наказания в случае невыполнения плана — лишение премии.

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#Правительство#Вакцинация#Заболеваемость#Белгород#Андрей иконников#Владимир Базаров#Дмитрий Гладский#Артем Черненко#Оперсовещание#Замгубернатор
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