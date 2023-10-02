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На поддержку экспортёров в Белгородской области выделили 139,1 млн рублей

На поддержку экспортёров в Белгородской области выделили 139,1 млн рублей

2 октября 2023, 15:41
Фото: 1MI
О мерах поддержки экономики региона с учётом сложившейся социально-экономической ситуации рассказал замгубернатора Дмитрий Гладский. Он отметил, что на поддержку экспортёров в Белгородской области выделили 139,1 млн рублей.

По словам чиновника, в настоящее время по итогам 2022 года, если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте (поставки за границу товаров, полученных в результате переработки начальных материалов и не относящихся к топливно-энергетическому комплексу — прим.ред.), Белгородская область поставляет товары в 100 стран мира. Это даёт возможность занимать по данному показателю 28-е место среди субъектов РФ.

В целом в регионе экспортёрам оказывают следующие виды поддержки:

  • поддержка в организации выставочной деятельности;
  • продвижение продукции на маркетплейсах;
  • вопросы, которые касаются компенсации расходов, связанных с логистикой.

Общий объём выделенных в бюджете средств на поддержку составляет 139,1 млн рублей. Фактическая сумма использованных средств — 67,1 млн рублей. Всего поддержку получили в текущем году 217 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Белгородской области снизились объёмы экспорта
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#Белгородская область#Экономика#Бюджетные средства#Малое и среднее предпринимательство#Белгород#Кристина Семенчук#Логистика#Дмитрий Гладский
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