На поддержку экспортёров в Белгородской области выделили 139,1 млн рублей

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
По словам чиновника, в настоящее время по итогам 2022 года, если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте (поставки за границу товаров, полученных в результате переработки начальных материалов и не относящихся к топливно-энергетическому комплексу — прим.ред.), Белгородская область поставляет товары в 100 стран мира. Это даёт возможность занимать по данному показателю 28-е место среди субъектов РФ.
В целом в регионе экспортёрам оказывают следующие виды поддержки:
Общий объём выделенных в бюджете средств на поддержку составляет 139,1 млн рублей. Фактическая сумма использованных средств — 67,1 млн рублей. Всего поддержку получили в текущем году 217 субъектов малого и среднего предпринимательства.