На поддержку экспортёров в Белгородской области выделили 139,1 млн рублей

По словам чиновника, в настоящее время по итогам 2022 года, если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте (поставки за границу товаров, полученных в результате переработки начальных материалов и не относящихся к топливно-энергетическому комплексу — прим.ред.), Белгородская область поставляет товары в 100 стран мира. Это даёт возможность занимать по данному показателю 28-е место среди субъектов РФ.