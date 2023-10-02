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Металлоинвест принял участие во Всероссийской неделе охраны труда

Металлоинвест принял участие во Всероссийской неделе охраны труда

2 октября 2023, 10:41
Компания «Металлоинвест» выступила партнёром и приняла активное участие в VIII Всероссийской неделе охраны труда в Сочи, организованной Министерством труда и социальной защиты РФ.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова в рамках участия в деловой программе поделилась результатами работы в сфере охраны здоровья работников и планами по развитию системы корпоративного здравоохранения.

«Приоритетным направлением работы для Компании сегодня является профилактика и ранняя диагностика заболеваний. Металлоинвест формирует проактивную систему управления здоровьем, — отметила Юлия Мазанова. — Цифровые решения, профилактические обследования и программы скрининга позволяют нам создавать и анализировать индивидуальные профили здоровья сотрудников, выявлять риски и своевременно предпринимать необходимые меры. При этом важнейшим условием эффективности является осознанное отношение к своему здоровью каждого сотрудника и поддержание здорового образа жизни».

Разрабатывать эффективные программы по сохранению профессионального здоровья Компании позволяют накопленный в сфере производственной медицины опыт и партнерские отношения с ведущими научными институтами.

Совместно с НИИ Медицины труда им. академика Н. Ф. Измерова Металлоинвест успешно внедрил и развивает на всех своих предприятиях раннюю диагностику профзаболеваний.

Компания принимает активное участие в пилотном проекте Социального Фонда России, направленном на профилактику профессиональных заболеваний. В настоящее время восстановительное лечение в Центрах реабилитации Фонда уже прошли свыше 100 сотрудников, у большинства из них отмечается улучшение состояния здоровья. Всего в этом году 208 сотрудников предприятий Металлоинвеста примут участие в этой программе.

Важным направлением деятельности корпоративной медицины в партнерстве с государственными медицинскими организациями стало проведение скрининговых обследований, диспансеризации, внедрение новых методов диагностики и лечения.

На развитие корпоративного здравоохранения за последние 3 года Металлоинвест направил более 2 млрд рублей.

Всероссийская неделя охраны труда проводится с 2015 года и является главным событием в сфере промышленной безопасности и охраны труда в России и за рубежом.

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#Белгородская область#Металлоинвест#Здоровый образ жизни#Промышленная безопасность#Белгород#Артем Черненко
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