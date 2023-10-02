Металлоинвест принял участие во Всероссийской неделе охраны труда

Компания принимает активное участие в пилотном проекте Социального Фонда России, направленном на профилактику профессиональных заболеваний. В настоящее время восстановительное лечение в Центрах реабилитации Фонда уже прошли свыше 100 сотрудников, у большинства из них отмечается улучшение состояния здоровья. Всего в этом году 208 сотрудников предприятий Металлоинвеста примут участие в этой программе.