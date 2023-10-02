Металлоинвест принял участие во Всероссийской неделе охраны труда

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова в рамках участия в деловой программе поделилась результатами работы в сфере охраны здоровья работников и планами по развитию системы корпоративного здравоохранения.
«Приоритетным направлением работы для Компании сегодня является профилактика и ранняя диагностика заболеваний. Металлоинвест формирует проактивную систему управления здоровьем, — отметила Юлия Мазанова. — Цифровые решения, профилактические обследования и программы скрининга позволяют нам создавать и анализировать индивидуальные профили здоровья сотрудников, выявлять риски и своевременно предпринимать необходимые меры. При этом важнейшим условием эффективности является осознанное отношение к своему здоровью каждого сотрудника и поддержание здорового образа жизни».
Разрабатывать эффективные программы по сохранению профессионального здоровья Компании позволяют накопленный в сфере производственной медицины опыт и партнерские отношения с ведущими научными институтами.
Совместно с НИИ Медицины труда им. академика Н. Ф. Измерова Металлоинвест успешно внедрил и развивает на всех своих предприятиях раннюю диагностику профзаболеваний.
Компания принимает активное участие в пилотном проекте Социального Фонда России, направленном на профилактику профессиональных заболеваний. В настоящее время восстановительное лечение в Центрах реабилитации Фонда уже прошли свыше 100 сотрудников, у большинства из них отмечается улучшение состояния здоровья. Всего в этом году 208 сотрудников предприятий Металлоинвеста примут участие в этой программе.
Важным направлением деятельности корпоративной медицины в партнерстве с государственными медицинскими организациями стало проведение скрининговых обследований, диспансеризации, внедрение новых методов диагностики и лечения.
На развитие корпоративного здравоохранения за последние 3 года Металлоинвест направил более 2 млрд рублей.
Всероссийская неделя охраны труда проводится с 2015 года и является главным событием в сфере промышленной безопасности и охраны труда в России и за рубежом.