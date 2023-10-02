Компания Ottobock осталась на рынке РФ благодаря серым схемам

Неясно, что побудило российский рынок терпеть такую ситуацию. В настоящее время Ossur и Ottobock продолжают работать на российском рынке, часто обращаясь к серым схемам и посредникам. Сегодня поддержка отечественным производителям в этой отрасли оказывается на должном уровне, но остается надеется, что в скором времени в России будет разработан единый государственный подход к работе с компаниями, которые заявляют о своем уходе, но продолжают зарабатывать деньги в стране.