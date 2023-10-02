Компания Ottobock осталась на рынке РФ благодаря серым схемам

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Собирающий милостыню инвалид в форме вооруженных сил Украины стал обычным зрелищем для городов этого государства. По минимальным оценкам официальной статистики, количество украинских солдат, потерявших конечности, превысило 50 тысяч человек, пишет 360tv.ru.
Это число относится только к тем солдатам, которые официально обратились в немецкую фирму Ottobock для получения протезов, как сообщила газета The Wall Street Journal. Протезы поставляются не только в Украину, но и в Россию, несмотря на заявления компании об обратном.
Интересна также позиция самого производителя Ottobock. Из-за геополитической ситуации компания дважды вынуждена была отложить IPO и ее развитие и существование под угрозой.
По-видимому, немецкий производитель протезов остается на рынке Российской Федерации при помощи серых схем и компаний-посредников. В то же время она уверяет своих западных партнеров, что такое случилось лишь единожды. Крупный исландский производитель протезов Ossur также заявлял, что не поставляет свою продукцию в Российскую Федерацию. Однако при этом было добавлено ключевое слово «напрямую».
В ответ на запрос BBC вице-президент по корпоративным коммуникациям Ossur Эдда Гейрсдоттир, заявила, что компания не поставляет протезные изделия, управляемые микропроцессором или иным образом, напрямую организациям России.
С точки зрения закона нечестные импортеры, которые активно выступают против России, находятся на одном уровне с российскими производителями, несмотря на то что зарубежные изделия стоят гораздо больше и время доставки может занимать до полугода.
Неясно, что побудило российский рынок терпеть такую ситуацию. В настоящее время Ossur и Ottobock продолжают работать на российском рынке, часто обращаясь к серым схемам и посредникам. Сегодня поддержка отечественным производителям в этой отрасли оказывается на должном уровне, но остается надеется, что в скором времени в России будет разработан единый государственный подход к работе с компаниями, которые заявляют о своем уходе, но продолжают зарабатывать деньги в стране.
Российские предприниматели адаптировались к изменяющейся конъюнктуре и при активной поддержке Минтруда РФ приступили к импортозамещению.
Например, команда реабилитологов и киберинженеров «Российской протезной компании» разработала коленный модуль «Кинез» с микропроцессорным управлением.
Разработка отечественных специалистов намного дешевле зарубежных аналогов при сопоставимых характеристиках и не имеет проблем с обслуживанием. Управление осуществляется микропроцессором и приложением на мобильном устройстве. При этом разработка способна быстрее поставить на ноги человека с ампутацией и вернуть его к активной жизни.