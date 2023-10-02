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Мэр Белгорода Валентин Демидов

Коллективный заговор в платочек? Что происходит с вакцинацией чиновников Белгорода

2 октября 2023, 07:41
Фото: 1MI
Мэр Белгорода Валентин Демидов

Чиновники Белгорода за неделю хуже всех справились с вакцинацией от гриппа

Замгубернатора Дмитрий Гладский во время оперсовещания правительства остался недоволен темпами вакцинации чиновников от гриппа в Белгороде. Гладский предположил, что вместо уколов там устраивают «заговоры в платочек».

Средний уровень вакцинации по муниципалитетам области составил 79%. Самые низкие показатели оказались в Белгороде — всего 46%.

Валентин Валентинович [Демидов], расскажите, пожалуйста, что у вас там происходит? Я как понимаю, вы изобрели новый способ, который страхует от заболеваний? У вас, наверное, происходят какие-то коллективные заговоры в платочек? Расскажите, какие вы используете методы и подходы.
Дмитрий Гладский

Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что методы горадминистрация использует те же самые, что и везде. «Только результаты низкие», — парировал Гладский.

Согласен, да. Но мы на сегодня и на завтра организовали в администрации массовое вакцинирование. Я думаю, что в течение двух дней показатели должны резко измениться. У нас много сотрудников отсутствовало, в том числе руководителей. Сегодня-завтра уже окончательно завершим эту работу.
Валентин Демидов

Гладский заявил, что посмотрит на ситуацию в динамике.

Также замгубернатора не устроили показатели вакцинации в Белгородском районе — те же 46%.

Вы там дружите с Белгородом. У вас одинаковые показатели.
обратился Гладский к замглавы района Дмитрию Рудеву

Рудев пообещал до 8 октября всё улучшить.

Даже не знаю, что вам сказать… Давайте с сегодняшнего числа всё начнём улучшать.
Дмитрий Гладский

Ранее Гладский указал на то, что отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и последующей дестабилизации руководящего аппарата. Чтобы этого не допустить, чиновник поручил привить всех сотрудников до 6 октября. Мера наказания при невыполнении плана — лишение премии.

Раскрасили по-своему: замгубернатора Гладский — о вакцинации белгородских чиновников
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#Белгородская область#Белгородский район#Вакцинация#Заболеваемость#Муниципалитеты#Чиновники#Белгород#Дмитрий Гладский#Валентин Демидов#Артем Черненко
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