Коллективный заговор в платочек? Что происходит с вакцинацией чиновников Белгорода

Ранее Гладский указал на то, что отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и последующей дестабилизации руководящего аппарата. Чтобы этого не допустить, чиновник поручил привить всех сотрудников до 6 октября. Мера наказания при невыполнении плана — лишение премии.