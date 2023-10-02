Коллективный заговор в платочек? Что происходит с вакцинацией чиновников Белгорода

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Средний уровень вакцинации по муниципалитетам области составил 79%. Самые низкие показатели оказались в Белгороде — всего 46%.
Валентин Валентинович [Демидов], расскажите, пожалуйста, что у вас там происходит? Я как понимаю, вы изобрели новый способ, который страхует от заболеваний? У вас, наверное, происходят какие-то коллективные заговоры в платочек? Расскажите, какие вы используете методы и подходы.
Дмитрий Гладский
Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что методы горадминистрация использует те же самые, что и везде. «Только результаты низкие», — парировал Гладский.
Согласен, да. Но мы на сегодня и на завтра организовали в администрации массовое вакцинирование. Я думаю, что в течение двух дней показатели должны резко измениться. У нас много сотрудников отсутствовало, в том числе руководителей. Сегодня-завтра уже окончательно завершим эту работу.
Валентин Демидов
Гладский заявил, что посмотрит на ситуацию в динамике.
Также замгубернатора не устроили показатели вакцинации в Белгородском районе — те же 46%.
Вы там дружите с Белгородом. У вас одинаковые показатели.
обратился Гладский к замглавы района Дмитрию Рудеву
Рудев пообещал до 8 октября всё улучшить.
Даже не знаю, что вам сказать… Давайте с сегодняшнего числа всё начнём улучшать.
Дмитрий Гладский
Ранее Гладский указал на то, что отсутствие прививок может привести к повышению заболеваемости и последующей дестабилизации руководящего аппарата. Чтобы этого не допустить, чиновник поручил привить всех сотрудников до 6 октября. Мера наказания при невыполнении плана — лишение премии.