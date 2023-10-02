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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Квитанция ЖКХ

Как подорожают услуги ЖКХ для средней белгородской семьи?

2 октября 2023, 15:49
Фото: 1MI
Квитанция ЖКХ

В минЖКХ Белгородской области объяснили, на сколько вырастет плата за коммуналку

На брифинге в министерстве ЖКХ рассказали, какое может быть максимальное отклонение от ожидаемого увеличения цен на ЖКХ в 2024 году для семьи из трёх человек.

Сегодня на оперативном совещании обозначили, насколько может вырасти цена на коммунальные услуги в Белгородской области в 2024 году. Предварительный индекс — 12,5%, плюс максимальное отклонение по муниципалитетам 3%. Это значит, что, если эти цифры утвердят, на каждую тысячу рублей в платёжке добавится 125 рублей. А при утверждении и дополнительных 3% — 155 рублей.

Как рассчитывают это отклонение, мы уже рассказывали здесь. Среди всего прочего упомянули, что цифры в квитанции будут зависеть и от количества проживающих в помещении людей. А что по конкретной сумме? Наталья Косилова рассказала, какое плюсом к предыдущему расчёту может быть отклонение для семьи из трёх человек:

«Мы провели оценку платёжки. Взяли квартиру площадью 54 квадратных метра с тремя проживающими. Отклонение от ранее направленного у нас увеличится на 100 рублей при самом неблагоприятном исходе»
Наталья Косилова, начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов области

«Самый неблагоприятный исход» — это если суммарно коммунальные услуги подорожают на 15,5%. При дополнительных 3% прибавка для такой семьи в такой квартире составит около 100 рублей. А если ещё учесть, что в декабре максимальное отклонение 2% не достигалось, и в Старом Осколе оно было +0,7%, а в Белгороде — +0,1%, то, по мнению чиновников, изменения будут вообще не ощутимыми.

Но 12,5% основного увеличения цен — это только предложение, которое региональное правительство направило в ФАС. Окончательное решение поступит 1 ноября. Отсюда возник вопрос — а не станет ли в ноябре эта планка выше? На это простой ответ:

«По аналогии прошлых лет такого не было. На более высокий уровень мы не рассчитываем»
Сергей Догавлюк, заместитель губернатора в сфере ЖКХ
В министерстве ЖКХ рассказали, от чего зависит увеличение тарифов на «коммуналку»
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#Белгородская область#Экономика#ЖКХ#Тарифы#Коммунальные услуги#Цены#Екатерина Никулина#Отклонение#Платежка
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