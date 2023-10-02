Как подорожают услуги ЖКХ для средней белгородской семьи?

«Самый неблагоприятный исход» — это если суммарно коммунальные услуги подорожают на 15,5%. При дополнительных 3% прибавка для такой семьи в такой квартире составит около 100 рублей. А если ещё учесть, что в декабре максимальное отклонение 2% не достигалось, и в Старом Осколе оно было +0,7%, а в Белгороде — +0,1%, то, по мнению чиновников, изменения будут вообще не ощутимыми.