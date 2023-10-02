Идём не по графику: белгородцы пожаловались на срыв сроков вывоза мусора

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
За прошлую неделю на уборку территории чаще всего жаловались жители Белгорода и Старого Оскола. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, всего поступило 18 обращений, из них 16 связаны с нарушением графиков вывоза мусора.
Работаем с ЦЭБом. Динамика положительная есть по сравнению с несколькими месяцами ранее. Но в целом проблема остаётся. Решаем точечно. Стараемся быстро решать проблемы, но нарушение графиков мы ещё видим.
Валентин Демидов
По данным регионального министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, на прошлой неделе все поступившие заявки с ЦЭБом отработали.
По Белгороду по вывозу ТКО по срывам по маршрутам добавлялась техника и дополнительные контейнеры. По Старому Осколу были единичные случаи нарушения по графикам. Срывы были в и Ровеньском районе.
Алексей Ботвиньев