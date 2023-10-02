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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Белгороде нарушаются графики вывоза мусора

Идём не по графику: белгородцы пожаловались на срыв сроков вывоза мусора

2 октября 2023, 06:33
Фото: 1MI
В Белгороде нарушаются графики вывоза мусора

Жители Белгорода вновь жаловались на срыв сроков вывоза мусора

Всего от жителей областного центра поступило 16 обращений, которые связаны с нарушением графиков вывоза мусора. Ситуацию прокомментировал руководитель администрации Белгорода Валентин Демидов.

За прошлую неделю на уборку территории чаще всего жаловались жители Белгорода и Старого Оскола. Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, всего поступило 18 обращений, из них 16 связаны с нарушением графиков вывоза мусора.

Работаем с ЦЭБом. Динамика положительная есть по сравнению с несколькими месяцами ранее. Но в целом проблема остаётся. Решаем точечно. Стараемся быстро решать проблемы, но нарушение графиков мы ещё видим.
Валентин Демидов

По данным регионального министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, на прошлой неделе все поступившие заявки с ЦЭБом отработали.

По Белгороду по вывозу ТКО по срывам по маршрутам добавлялась техника и дополнительные контейнеры. По Старому Осколу были единичные случаи нарушения по графикам. Срывы были в и Ровеньском районе.
Алексей Ботвиньев
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