Гладков рассказал об открытии новых филиалов военно-патриотического центра «Воин»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Сегодня, 2 октября, в шести районах Белгородской области заработали центры военно-патриотического воспитания «Воин». Они открылись в Борисовском, Вейделевском, Корочанском, Красногвардейском и Ракитянском районах, а также в Яковлевском округе.
Здесь дети займутся начальной военной подготовкой: их обучат основам обращения с оружием, ознакомят с тактической медициной. По мнению Вячеслава Гладкова, каждый ребёнок в прифронтовом регионе должен знать, что делать в случае необходимости.
Надеюсь, что этого не потребуется, но мы понимаем, что во взрослой жизни сегодня это важный момент, когда мы должны уделять этому большое внимание при воспитании наших детей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
До этого дня военно-патриотический центры «Воин» открыли в шести других муниципалитетах региона.
Напомним, что Губкине в отряд самообороны вступил 11-летний мальчик. Ребёнок вместе со своей семьёй захотел научиться необходимым основам защиты.