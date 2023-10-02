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Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:18

Updated Сегодня, 17:18

Власти Белгорода займутся названиями для автобусных остановок

Где мне выйти: не у всех остановок в Белгороде есть названия

2 октября 2023, 17:16
Фото: Bel.ru

Власти Белгорода займутся названиями для автобусных остановок

2 октября во время прямого эфира мэр Белгорода Валентин Демидов озвучил проблему отсутствия названий у некоторых остановок города. Это создаёт путаницу — пассажиры не понимают, где им выходить.

Жительница областного центра Алёна привела в пример бульвар Юности, где стоит одна из безымянных остановок. По приложению «Яндекс.Карты» она называется «Кафе „Вокруг света“», но никаких опознавательных знаков на ней нет. Водитель автобуса №31, в котором ехала женщина, о названиях остановок по его маршруту ничего не знает.

«И как ориентироваться пожилым людям?» — задала женщина риторический вопрос.

Градоначальник согласился, что такая проблема, действительно, есть — часть остановок в Белгороде не имеют названий и информационных табличек.

Дал поручение своему заместителю по ЖКХ Александру Лоскутову ситуацию проанализировать и вместе с городской архитектурой, департаментом по развитию городских территорий проработать этот вопрос и исправить ситуацию.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в конце сентября на ещё двух автобусных маршрутах Белгорода ввели систему оплаты «вход/выход», когда карту нужно прикладывать дважды — при входе и выходе из автобуса. Изменения коснулись автобусов №101А «Рынок „Салют“ — Стрелецкое» и №139 «Аэропорт — мкрн Новосадовый-16/1 — мкрн Шишино-39».

Систему оплаты изменят ещё в двух автобусах Белгородской агломерации
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