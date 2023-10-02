Где мне выйти: не у всех остановок в Белгороде есть названия

Жительница областного центра Алёна привела в пример бульвар Юности, где стоит одна из безымянных остановок. По приложению «Яндекс.Карты» она называется «Кафе „Вокруг света“», но никаких опознавательных знаков на ней нет. Водитель автобуса №31, в котором ехала женщина, о названиях остановок по его маршруту ничего не знает.