Что известно о состоянии раненных при атаках ВСУ белгородцах

По его словам, у троих пострадавших при обстреле Шебекино — осколочные ранения. В больнице остаются двое пациентов, их уже прооперировали. У женщины серьёзные травмы шеи, сейчас состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. У второго госпитализированного — осколочные ранения бедра.