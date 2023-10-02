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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Больница

Что известно о состоянии раненных при атаках ВСУ белгородцах

2 октября 2023, 15:06
Фото: 1MI
Больница

Проценко рассказал о состоянии пострадавших при обстрелах белгородцев

Накануне в результате атак ВСУ пострадали четыре человека. Двое госпитализированы, ещё двоих отправили на амбулаторное лечение, сообщил главврач горбольницы № 2 в Белгороде Роман Проценко.
Сюжет
Обстрел

В результате атак ВСУ на Белгородскую область 1 октября пострадали четыре человека. О том, в каком состоянии они находятся сейчас, рассказал главврач горбольницы № 2 в Белгороде Роман Проценко.

По его словам, у троих пострадавших при обстреле Шебекино — осколочные ранения. В больнице остаются двое пациентов, их уже прооперировали. У женщины серьёзные травмы шеи, сейчас состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. У второго госпитализированного — осколочные ранения бедра.

Третьего пострадавшего шебекинца уже отпустили домой. У него было лёгкое ранение, отметил Проценко.

Помимо этого, из Борисовского района накануне поступил мужчина с баротравмой. Пациенту оказали необходимую медпомощь. Его уже отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, что шебекинцы пострадали при обстреле рынка. На дом жителя Борисовского района с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство.

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