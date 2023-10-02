Что известно о состоянии раненных при атаках ВСУ белгородцах

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В результате атак ВСУ на Белгородскую область 1 октября пострадали четыре человека. О том, в каком состоянии они находятся сейчас, рассказал главврач горбольницы № 2 в Белгороде Роман Проценко.
По его словам, у троих пострадавших при обстреле Шебекино — осколочные ранения. В больнице остаются двое пациентов, их уже прооперировали. У женщины серьёзные травмы шеи, сейчас состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. У второго госпитализированного — осколочные ранения бедра.
Третьего пострадавшего шебекинца уже отпустили домой. У него было лёгкое ранение, отметил Проценко.
Помимо этого, из Борисовского района накануне поступил мужчина с баротравмой. Пациенту оказали необходимую медпомощь. Его уже отправили на амбулаторное лечение.
Напомним, что шебекинцы пострадали при обстреле рынка. На дом жителя Борисовского района с беспилотника сбросили самодельное взрывное устройство.