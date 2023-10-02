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Буцаев: «Зеленая премия» побуждает к выбору экологичного образа жизни

Буцаев: «Зеленая премия» побуждает к выбору экологичного образа жизни

2 октября 2023, 13:49
Фото: 1MI
Компания «Российский экологический оператор» объявила о продлении срока приема заявок на участие в конкурсе «Зеленая премия — 2023» до 1 ноября.

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о целях «Зеленой премии». По его словам, это важное отраслевое событие, которое проводится на ежегодной основе. Его основными целями является привлечение внимания многих людей к вопросам окружающей среды, развития экономики замкнутого цикла в Российской Федерации и к реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Конкурс позволяет выявлять экологические проекты, которые вносят вклад в здоровое экологическое будущее нашей страны. Также «Зеленая премия» направлена на увеличение инвестиционной привлекательности сферы обращения с ТКО и поощрение максимально большого числа людей к выбору экологичного образа жизни.

Оценивать проекты участников будут эксперты. Жюри выберет лучшие бренды, общественные и культурные организации, образовательные учреждения, а также экологических активистов, чьи проекты способствуют формированию новой модели осознанного потребления.

PR-директор департамента коммуникаций компании «Российский экологический оператор» Дмитрий Бойко рассказал, что финалистам премии будет предоставлена финансовая и административная поддержка, а также они смогут рассчитывать на общественное признание и помощь в PR.

Награждение победителей «Зеленой премии» пройдет в декабре текущего года в Москве. Узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте премии.

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