Буцаев: «Зеленая премия» побуждает к выбору экологичного образа жизни

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
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Updated Сегодня, 13:49
Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о целях «Зеленой премии». По его словам, это важное отраслевое событие, которое проводится на ежегодной основе. Его основными целями является привлечение внимания многих людей к вопросам окружающей среды, развития экономики замкнутого цикла в Российской Федерации и к реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Конкурс позволяет выявлять экологические проекты, которые вносят вклад в здоровое экологическое будущее нашей страны. Также «Зеленая премия» направлена на увеличение инвестиционной привлекательности сферы обращения с ТКО и поощрение максимально большого числа людей к выбору экологичного образа жизни.
Оценивать проекты участников будут эксперты. Жюри выберет лучшие бренды, общественные и культурные организации, образовательные учреждения, а также экологических активистов, чьи проекты способствуют формированию новой модели осознанного потребления.
PR-директор департамента коммуникаций компании «Российский экологический оператор» Дмитрий Бойко рассказал, что финалистам премии будет предоставлена финансовая и административная поддержка, а также они смогут рассчитывать на общественное признание и помощь в PR.
Награждение победителей «Зеленой премии» пройдет в декабре текущего года в Москве. Узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте премии.