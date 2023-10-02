Буцаев: «Зеленая премия» побуждает к выбору экологичного образа жизни

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о целях «Зеленой премии». По его словам, это важное отраслевое событие, которое проводится на ежегодной основе. Его основными целями является привлечение внимания многих людей к вопросам окружающей среды, развития экономики замкнутого цикла в Российской Федерации и к реформе отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. Конкурс позволяет выявлять экологические проекты, которые вносят вклад в здоровое экологическое будущее нашей страны. Также «Зеленая премия» направлена на увеличение инвестиционной привлекательности сферы обращения с ТКО и поощрение максимально большого числа людей к выбору экологичного образа жизни.