Белгородцев зовут на «Дни здорового старения»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Со 2 по 3 октября жители Белгородской области старше 60 лет смогут пройти комплексное обследование в гериатрическом центре, получить консультации узкопрофильных специалистов, а также план лечения. Обследования будут проводить два дня с 09:00 до 14:00.
Акция «Дни здорового старения» посвящена Дню пожилых людей и проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Региональный гериатрический центр создан на базе госпиталя для ветеранов войн. Его специалисты прошли специальную подготовку по лечению пациентов старшего возраста.
За последний год в госпитале получили лечение более 500 человек с остеопорозом. Заболевание приводит к хрупкости костей и тяжёлым переломам, инвалидности, а затем и к смерти. Своевременное обнаружение и начало лечения позволяет сохранить жизнь.