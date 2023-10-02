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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:46

Обследование

Белгородцев зовут на «Дни здорового старения»

2 октября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Обследование
Акция пройдёт на базе госпиталя для ветеранов войн 2 и 3 октября с 09:00 до 14:00. Специалисты центра обследуют жителей региона старше 60 лет и оперативно начнут лечение в случае необходимости. Подробности сообщили в региональном минздраве.

Со 2 по 3 октября жители Белгородской области старше 60 лет смогут пройти комплексное обследование в гериатрическом центре, получить консультации узкопрофильных специалистов, а также план лечения. Обследования будут проводить два дня с 09:00 до 14:00.

Акция «Дни здорового старения» посвящена Дню пожилых людей и проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Региональный гериатрический центр создан на базе госпиталя для ветеранов войн. Его специалисты прошли специальную подготовку по лечению пациентов старшего возраста.

За последний год в госпитале получили лечение более 500 человек с остеопорозом. Заболевание приводит к хрупкости костей и тяжёлым переломам, инвалидности, а затем и к смерти. Своевременное обнаружение и начало лечения позволяет сохранить жизнь.

В регионе каждый шестой белгородец старше 65 лет
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#Белгородская область#Пенсионеры#Акция#Обследование#Новости Белгорода#Касается каждого#Медицинское обследование#Белгород#Александра Склярова
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