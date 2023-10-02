Белгородца признали одним из лучших учителей России

Белгородец Михаил Ладных вошёл в топ-15 лауреатов конкурса «Учитель года России — 2023». Ладных — учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха». Он продолжит бороться за звание учителя года в следующем этапе конкурса.