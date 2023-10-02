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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Конкурс "Учитель года"

Белгородца признали одним из лучших учителей России

2 октября 2023, 10:20
Фото: правительство Белгородской области
Конкурс "Учитель года"

Белгородец попал в топ-15 конкурса «Учитель года России — 2023»

Учитель физики образовательного комплекса «Алгоритм успеха» Михаил Ладных продолжит борьбу за звание учителя года в следующем этапе конкурса. Победитель получит 1 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.
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Конкурс

Белгородец Михаил Ладных вошёл в топ-15 лауреатов конкурса «Учитель года России — 2023». Ладных — учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха». Он продолжит бороться за звание учителя года в следующем этапе конкурса.

Тур финала проходил в Подмосковье. 90 финалистов писали педагогический диктант, а затем представили жюри свои уроки и внеурочные занятия. В финал прошли 15 участников, среди которых — белгородский учитель.

Победитель конкурса получит 1 млн рублей. Призёрам достанется по 500 тыс. рублей.

К слову, педагог дополнительного образования из Белгорода Тимофей Дергалёв вошёл в число 15 лучших педагогов дополнительного образования России. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также ранее стало известно, что белгородка Анастасия Семененко стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России — 2023». Она вошла в число 15 лучших специалистов страны.

Белгородка вошла в число лучших воспитателей России
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