Белгородца признали одним из лучших учителей России

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Белгородец Михаил Ладных вошёл в топ-15 лауреатов конкурса «Учитель года России — 2023». Ладных — учитель физики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха». Он продолжит бороться за звание учителя года в следующем этапе конкурса.
Тур финала проходил в Подмосковье. 90 финалистов писали педагогический диктант, а затем представили жюри свои уроки и внеурочные занятия. В финал прошли 15 участников, среди которых — белгородский учитель.
Победитель конкурса получит 1 млн рублей. Призёрам достанется по 500 тыс. рублей.
К слову, педагог дополнительного образования из Белгорода Тимофей Дергалёв вошёл в число 15 лучших педагогов дополнительного образования России. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Также ранее стало известно, что белгородка Анастасия Семененко стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России — 2023». Она вошла в число 15 лучших специалистов страны.