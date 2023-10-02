58 обращений за неделю: старооскольцы жалуются на дороги в округе

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
За неделю в правительство региона поступило 58 жалоб от жителей Старооскольского горокруга на состояние дорог. Больше всего обращений — на дорожное покрытие в зоне ИЖС. Как отметили на совещании, строительство дорог в этих зонах включили в программу работ на 2024 год.
Заместитель главы округа по соцразвитию Светлана Халеева подчеркнула, что в четвёртом квартале этого года планируют провести ямочный ремонт, а микрорайон Весенний и остальные дороги перенесут на 2024 год.
Такой отчёт не устроил заместителя губернатора Дмитрия Гладского:
«Погода и сезон совсем не играют вам на руку. У вас не так много осталось времени. Лёгким телодвижением можно перенести на 2024 год, но это проблему глобально не решает, может быть, даже ухудшает. Давайте всё-таки постараемся за оставшееся время решить все проблемы и удовлетворить желание жителей, которые к нам обращаются».
Напомним, на прошлой неделе в Белгороде перенесли капремонт дороги по проспекту Ватутина. Там выполнили ямочный ремонт, но жалобы продолжают поступать. Капитально дорогу от ул. 5 Августа до ул. Победы отремонтируют только в 2024 году.