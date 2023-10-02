58 обращений за неделю: старооскольцы жалуются на дороги в округе

За неделю в правительство региона поступило 58 жалоб от жителей Старооскольского горокруга на состояние дорог. Больше всего обращений — на дорожное покрытие в зоне ИЖС. Как отметили на совещании, строительство дорог в этих зонах включили в программу работ на 2024 год.