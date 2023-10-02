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на дорогах Старого Оскола много ям

58 обращений за неделю: старооскольцы жалуются на дороги в округе

2 октября 2023, 06:41
Фото: Диана Юндина / 1MI
на дорогах Старого Оскола много ям

В Старооскольском горокруге больше всего жалоб на состояние дорог

На еженедельном оперативном совещании правительства региона привели статистику, по которой за неделю в регионе было 210 официальных жалоб на ремонт дорог. Больше всего — в Старооскольском горокруге.
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Дороги

За неделю в правительство региона поступило 58 жалоб от жителей Старооскольского горокруга на состояние дорог. Больше всего обращений — на дорожное покрытие в зоне ИЖС. Как отметили на совещании, строительство дорог в этих зонах включили в программу работ на 2024 год.

Заместитель главы округа по соцразвитию Светлана Халеева подчеркнула, что в четвёртом квартале этого года планируют провести ямочный ремонт, а микрорайон Весенний и остальные дороги перенесут на 2024 год.

Такой отчёт не устроил заместителя губернатора Дмитрия Гладского:

«Погода и сезон совсем не играют вам на руку. У вас не так много осталось времени. Лёгким телодвижением можно перенести на 2024 год, но это проблему глобально не решает, может быть, даже ухудшает. Давайте всё-таки постараемся за оставшееся время решить все проблемы и удовлетворить желание жителей, которые к нам обращаются».

Напомним, на прошлой неделе в Белгороде перенесли капремонт дороги по проспекту Ватутина. Там выполнили ямочный ремонт, но жалобы продолжают поступать. Капитально дорогу от ул. 5 Августа до ул. Победы отремонтируют только в 2024 году.

#Белгородская область#Старый Оскол#Ремонт#Дороги#Оперативное совещание#Ямочный ремонт#Жалобы#Екатерина Никулина#Дмитрий Гладский
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