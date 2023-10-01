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Водитель иномарки насмерть сбил белгородку

Водитель иномарки насмерть сбил белгородку

1 октября 2023, 07:57
Фото: 1MI
Авария произошла вечером 30 сентября в Старооскольском округе. Водитель скрылся с места происшествия, а женщина от полученных травм скончалась. Подробности сообщили в региональном УГИБДД.

Вчера, 30 сентября, в 19:00 на трассе в Старооскольском округе произошло смертельное ДТП. 61-летний водитель Datsun двигался по 25 км автодороги Незнамово — Архангельское — Потудань — Роговатое, когда наехал на 48-летнюю женщину, двигающуюся по краю проезжей части.

Водитель с места происшествия скрылся, но позже правоохранительные органы его задержали. От медосвидетельствования мужчина отказался. Женщина же от полученных травм скончалась.

В конце сентября в Белгороде в аварии пострадала девочка-подросток. 15-летняя пассажирка ехала с 18-летним парнем на скутере, когда тот не уступил дорогу водителю Chevrolet и столкнулся с ним.

Девочка-подросток в Белгороде пострадала в ДТП со скутером
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#Белгородская область#Пешеход#Белгород#Смертельное ДТП#Погиб пешеход#Старооскольский горокруг#Александра Склярова#Смертельная авария
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