Водитель иномарки насмерть сбил белгородку

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Вчера, 30 сентября, в 19:00 на трассе в Старооскольском округе произошло смертельное ДТП. 61-летний водитель Datsun двигался по 25 км автодороги Незнамово — Архангельское — Потудань — Роговатое, когда наехал на 48-летнюю женщину, двигающуюся по краю проезжей части.
Водитель с места происшествия скрылся, но позже правоохранительные органы его задержали. От медосвидетельствования мужчина отказался. Женщина же от полученных травм скончалась.
В конце сентября в Белгороде в аварии пострадала девочка-подросток. 15-летняя пассажирка ехала с 18-летним парнем на скутере, когда тот не уступил дорогу водителю Chevrolet и столкнулся с ним.