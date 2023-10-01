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Published Сегодня, 09:49

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В регионе каждый шестой белгородец старше 65 лет

В регионе каждый шестой белгородец старше 65 лет

1 октября 2023, 09:49
Фото: Midjourney
Всего в регионе более 407 тыс. белгородцев старше трудоспособного возраста, из них 274,1 тыс. человек старше 65 лет. При этом, пожилых женщин в регионе в 2,2 раза больше, чем пожилых мужчин. Статистикой поделилась пресс-служба Белгородстата.

На сегодняшний день в Белгородской области проживает более 407 тыс. людей старше трудоспособного возраста — это 26,9% от всего населения региона. За 2022 год это число выросло на 3,5 тыс. человек. По данным на 1 января 2023 года в области 18,1% жителей старше 65 лет — это 274,1 тыс. человек.

По данным мэра Валентина Демидова, в Белгороде живут 111 тысяч жителей старшего поколения. Из них 261 белгородец отметил 90-летний юбилей, 117 — 95-летие. Ещё пять человек отметили 100-летие.

В белгородских сёлах доля лиц старше трудоспособного возраста составила 29,8%, в структуре городского населения — 25,4%.

Численность пожилых белгородок в 2,2 раза больше, чем пожилых мужчин. Связано это с тем, что женщины живут дольше: средний возраст жительниц региона составляет 78,4 года, в то время как мужчины в среднем живут до 67,7 лет.

Известно, что на 1000 мужчин старше трудоспособного возраста приходится 2229 женщин. В городской местности количество жительниц достигает 2394, в сельской — 1994.

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#Белгородская область#Пенсионер#Пожилые люди#Белгород#Пожилые#Валентин Демидов#Александра Склярова
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