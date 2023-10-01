В регионе каждый шестой белгородец старше 65 лет

На сегодняшний день в Белгородской области проживает более 407 тыс. людей старше трудоспособного возраста — это 26,9% от всего населения региона. За 2022 год это число выросло на 3,5 тыс. человек. По данным на 1 января 2023 года в области 18,1% жителей старше 65 лет — это 274,1 тыс. человек.