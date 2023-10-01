Учения по гражданской обороне пройдут во вторник в Белгородской области

Учения по гражданской обороне пройдут в муниципалитетах Белгородской области 3 октября с 06:00 до 18:00. На тренировках все структуры усовершенствуют практические навыки в принятии решений по защите населения в условиях быстроизменяющейся оперативной обстановки с учётом современных угроз и опасностей.