Учения по гражданской обороне пройдут во вторник в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Учения по гражданской обороне пройдут в муниципалитетах Белгородской области 3 октября с 06:00 до 18:00. На тренировках все структуры усовершенствуют практические навыки в принятии решений по защите населения в условиях быстроизменяющейся оперативной обстановки с учётом современных угроз и опасностей.
Кроме этого, во время учения будет проверена укомплектованность органов техническими средствами на случай эвакуации и готовность сооружений гражданской обороны к приёму жителей.
В тренировке примут участие организации, обеспечивающие выполнение мероприятий по гражданской обороне федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также государственные организации. Жители Белгородской области участвовать в тренировках не будут.
Евгений Воробьёв, начальник управления безопасности Белгородской области
За два года в Белгородской области провели уже 54 тренировки по гражданской обороне, методические занятия и командно-штабных учения. Также проведено 123 учебно-тренировочных мероприятий по гражданской обороне.