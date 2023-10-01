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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Учения по гражданской обороне пройдут во вторник в Белгородской области

Учения по гражданской обороне пройдут во вторник в Белгородской области

1 октября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Общероссийская тренировка пройдёт во вторник, 3 октября, с 06:00 до 18:00. Учения не коснутся жителей Белгородской области, отметили в региональном правительстве.

Учения по гражданской обороне пройдут в муниципалитетах Белгородской области 3 октября с 06:00 до 18:00. На тренировках все структуры усовершенствуют практические навыки в принятии решений по защите населения в условиях быстроизменяющейся оперативной обстановки с учётом современных угроз и опасностей.

Кроме этого, во время учения будет проверена укомплектованность органов техническими средствами на случай эвакуации и готовность сооружений гражданской обороны к приёму жителей.

В тренировке примут участие организации, обеспечивающие выполнение мероприятий по гражданской обороне федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также государственные организации. Жители Белгородской области участвовать в тренировках не будут.
Евгений Воробьёв, начальник управления безопасности Белгородской области

За два года в Белгородской области провели уже 54 тренировки по гражданской обороне, методические занятия и командно-штабных учения. Также проведено 123 учебно-тренировочных мероприятий по гражданской обороне.

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#Белгородская область#Учения#Евгений воробьёв#Гражданская оборона#Белгород#Александра Склярова
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