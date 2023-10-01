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Школа и дома повреждены при обстрелах Грайворонского округа

Школа, 16 домов и автомобили: последствия обстрелов белгородского муниципалитета

1 октября 2023, 07:07
Фото: 1MI

Школа и дома повреждены при обстрелах Грайворонского округа

За последние недели под обстрел ВСУ попали несколько населённых пунктов Грайворонского округа. Повреждения зафиксировали в школе, частных домах, автомобилях и комбайне. Рабочие уже приступили к восстановлению, отметил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о последствиях обстрелов населённых пунктов в Грайворонском округе. За последние недели под огонь попали 16 частных домов, четыре легковых автомобиля, школа и один комбайн.

В настоящее время рабочие занимаются восстановлением повреждённых домов: делают замеры, покупают строительные материалы и приступают к ремонтным работам. За неделю в Грайворонском округе восстановили шесть домов.

В селе Козинка тоже есть разрушенные дома, которые необходимо восстановить, однако пока к ремонтным работам нельзя приступить из-за оперативной обстановки.

Только 29 сентября ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа с помощью дрона. Взрывное устройство сбросили рядом с жилым домом, однако разрушения получили только автомобили.

В тот же день под обстрелом оказалась школа в селе Дорогощь. В момент обстрела в здании никого не было — дети находятся на дистанционном обучении.

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#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Восстановление#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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