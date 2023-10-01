Школа, 16 домов и автомобили: последствия обстрелов белгородского муниципалитета

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о последствиях обстрелов населённых пунктов в Грайворонском округе. За последние недели под огонь попали 16 частных домов, четыре легковых автомобиля, школа и один комбайн.
В настоящее время рабочие занимаются восстановлением повреждённых домов: делают замеры, покупают строительные материалы и приступают к ремонтным работам. За неделю в Грайворонском округе восстановили шесть домов.
В селе Козинка тоже есть разрушенные дома, которые необходимо восстановить, однако пока к ремонтным работам нельзя приступить из-за оперативной обстановки.
Только 29 сентября ВСУ атаковали село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа с помощью дрона. Взрывное устройство сбросили рядом с жилым домом, однако разрушения получили только автомобили.
В тот же день под обстрелом оказалась школа в селе Дорогощь. В момент обстрела в здании никого не было — дети находятся на дистанционном обучении.