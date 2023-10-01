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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Последствия обстрела центрального рынка в Шебекино

Последствия утреннего обстрела рынка в Шебекино: фото и видео

1 октября 2023, 07:26
Фото: "Фонарь"
Последствия обстрела центрального рынка в Шебекино

Видео с места обстрела рынка в Шебекино появилось в Сети

В воскресенье утром центральный рынок в Шебекино попал под огонь ВСУ. В Сети публикуют кадры с места событий.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 1 октября, под обстрел ВСУ попал центральный рынок в Шебекино. В результате атаки повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Очевидцы прислали фото и видео с последствиями обстрела в Telegram-каналы «Просто Михаил Шебекино» и «Фонарь».

Не обошлось без пострадавших: ранения получили трое мирных жителей. Одну женщину с осколочными ранениями шеи доставили в горбольницу №2 в Белгороде. Ещё двое мужчин получили осколочные ранения бедра: медпомощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин ушёл домой, второго отвезли в белгородскую больницу.

Последствия обстрела центрального рынка в Шебекино
Видео: "Просто Михаил Шебекино"
Последствия обстрела центрального рынка в ШебекиноПоследствия обстрела центрального рынка в Шебекино
Последствия обстрела центрального рынка в ШебекиноПоследствия обстрела центрального рынка в Шебекино
Последствия обстрела центрального рынка в ШебекиноПоследствия обстрела центрального рынка в Шебекино
Последствия обстрела центрального рынка в ШебекиноПоследствия обстрела центрального рынка в Шебекино
Последствия обстрела центрального рынка в Шебекино
Фото: "Просто Михаил Шебекино"
Трое белгородцев пострадали при обстреле рынка в Шебекино
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