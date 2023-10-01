Последствия утреннего обстрела рынка в Шебекино: фото и видео

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Сегодня, 1 октября, под обстрел ВСУ попал центральный рынок в Шебекино. В результате атаки повреждения получили фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Очевидцы прислали фото и видео с последствиями обстрела в Telegram-каналы «Просто Михаил Шебекино» и «Фонарь».
Не обошлось без пострадавших: ранения получили трое мирных жителей. Одну женщину с осколочными ранениями шеи доставили в горбольницу №2 в Белгороде. Ещё двое мужчин получили осколочные ранения бедра: медпомощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин ушёл домой, второго отвезли в белгородскую больницу.