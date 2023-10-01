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Один автобусный маршрут с понедельника продлят в Белгородской области

Один автобусный маршрут с понедельника продлят в Белгородской области

1 октября 2023, 09:13
Фото: 1MI
Изменения маршрута №213 начнут действовать с понедельника, 2 октября. Автобус будет доезжать до новой остановки, отметил региональный Организатор пассажирских перевозок.

После того, как в микрорайоне Хохлово-68 Белгородской области обустроили новый остановочный пункт, пассажиры автобуса №213 начали просить продлить путь следования.

На просьбы жителей отреагировали: изменения маршрута начнут действовать со 2 октября. Автобус №213 «Железнодорожный вокзал — село Беломестное — село Шишино» будет доезжать до новой остановки в микрорайоне Хохлово-68.

От ж\д вокзала автобус будет отъезжать в 13:00 и в 18:20, а от остановки в Хохлово-68 — в 06:10, в 13:55 и в 19:55. Новое расписание будет действовать с понедельника по субботу.

Напомним, что в регионе также продлят маршрут автобусов №223. С 1 января 2024 года автобусы будут доезжать до микрорайона Пушкарное-78.

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#Белгородская область#Автобус#Маршрут#Изменения#Белгород#Александра Склярова
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