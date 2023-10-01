Один автобусный маршрут с понедельника продлят в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
После того, как в микрорайоне Хохлово-68 Белгородской области обустроили новый остановочный пункт, пассажиры автобуса №213 начали просить продлить путь следования.
На просьбы жителей отреагировали: изменения маршрута начнут действовать со 2 октября. Автобус №213 «Железнодорожный вокзал — село Беломестное — село Шишино» будет доезжать до новой остановки в микрорайоне Хохлово-68.
От ж\д вокзала автобус будет отъезжать в 13:00 и в 18:20, а от остановки в Хохлово-68 — в 06:10, в 13:55 и в 19:55. Новое расписание будет действовать с понедельника по субботу.
Напомним, что в регионе также продлят маршрут автобусов №223. С 1 января 2024 года автобусы будут доезжать до микрорайона Пушкарное-78.