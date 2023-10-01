Двое мужчин пробрались в офис, украли оттуда пять ноутбуков и выпили бутылку рома

Двух мужчин осудят за кражу ноутбуков и бутылки рома из офисного центра

Мужчины поздно вернулись в свой хостел, который оказался закрыт. Тогда они решили пролезть в него через окно, но увидели по соседству офис и поменяли свои планы. За кражу оргтехники им грозит до пяти лет лишения свободы.