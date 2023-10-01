Двое мужчин пробрались в офис, украли оттуда пять ноутбуков и выпили бутылку рома

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Белгородцы сообщили в полицию о краже техники из офисного центра: пропали ноутбуки, телефон и другое. Злоумышленники также выпили ром, который сотрудники оставили в офисе.
По предварительным данным, ночью 22 сентября двое злоумышленников не смогли попасть в хостел, в котором жили, и решили залезть в него через окно. Но, забравшись на козырёк, они поменяли свои планы: их внимание привлекло окно офиса, расположенного рядом с хостелом.
Мужчины выдавили створки окна и залезли внутрь, откуда похитили пять ноутбуков, системный блок, телефон и другую технику общей стоимостью 70 тыс. рублей. Злоумышленники выпили и бутылку рома, которая стояла в офисе. Похищенную технику подозреваемые спрятали в парке, а наутро большую часть продали неизвестным людям.
Правоохранительные органы уже задержали мужчин и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину»). Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.