Вячеслав Гладков уличил белгородских чиновников в обмане

Гладков добавил, что некоторые главы сельских поселений, в первую очередь, из Белгородского и Алексеевского муниципалитетов предоставляют информацию о том, что подомовой обход был проведён, но жители и семьи военнослужащих утверждают, что, например, с марта к ним никто не приходил.