Вячеслав Гладков уличил белгородских чиновников в обмане

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ранее он поручал главам муниципалитетов провести подомовой или поквартирный обход семей мобилизованных. Ему предоставили информацию о выполнении задачи. Чтобы выяснить, насколько она правдива, глава региона отправил контрольное управление на проверку.
К сожалению, увидел, что она (информация — прим.ред.) не то чтобы неточная, а попросту обманывают.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что некоторые главы сельских поселений, в первую очередь, из Белгородского и Алексеевского муниципалитетов предоставляют информацию о том, что подомовой обход был проведён, но жители и семьи военнослужащих утверждают, что, например, с марта к ним никто не приходил.
Уважаемые главы, если вы думаете, что предоставленная вами информация неконтролируемая, то вы ошибаетесь. За всем есть контроль, и на следующей неделе я уже буду называть фамилии, имена, отчества и должности тех, кто обманывает самих себя, своё руководство, а самое главное, конечно, обманывает людей. Допускать и мириться с этим мы не будем. Надеюсь, что все меня услышали, что главам муниципалитетов и всем должностным лицам необходимо усиливать контроль по этой части. Перед всеми семьями я лично хочу извиниться за нерадивых руководителей, а ситуацию, конечно, мы поправим.
Вячеслав Гладков