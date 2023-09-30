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Вячеслав Гладков уличил белгородских чиновников в обмане

Вячеслав Гладков уличил белгородских чиновников в обмане

30 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI
Губернатору представили ложный отчёт о проведении подомового и поквартирного обхода семей мобилизованных. Об этом он сообщили в своих соцсетях.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, ранее он поручал главам муниципалитетов провести подомовой или поквартирный обход семей мобилизованных. Ему предоставили информацию о выполнении задачи. Чтобы выяснить, насколько она правдива, глава региона отправил контрольное управление на проверку.

К сожалению, увидел, что она (информация — прим.ред.) не то чтобы неточная, а попросту обманывают.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что некоторые главы сельских поселений, в первую очередь, из Белгородского и Алексеевского муниципалитетов предоставляют информацию о том, что подомовой обход был проведён, но жители и семьи военнослужащих утверждают, что, например, с марта к ним никто не приходил.

Уважаемые главы, если вы думаете, что предоставленная вами информация неконтролируемая, то вы ошибаетесь. За всем есть контроль, и на следующей неделе я уже буду называть фамилии, имена, отчества и должности тех, кто обманывает самих себя, своё руководство, а самое главное, конечно, обманывает людей. Допускать и мириться с этим мы не будем. Надеюсь, что все меня услышали, что главам муниципалитетов и всем должностным лицам необходимо усиливать контроль по этой части. Перед всеми семьями я лично хочу извиниться за нерадивых руководителей, а ситуацию, конечно, мы поправим.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Информация#Контроль#Сельские поселения#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Подомовой обход#Поквартирный обход
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