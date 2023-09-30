В Белгороде сдают пострадавший на ул. Шаландина дом после ремонта

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
По информации градоначальника, в многоквартирном доме в первую очередь восстановили пять наиболее пострадавших квартир. Сейчас капитальный ремонт дома №15 на ул. Шаландина практически завершён.
Лично выезжал, чтобы убедиться, что жильцы довольны работой строителей. Кроме того, по поручению главы региона Вячеслава Владимировича Гладкова капитально ремонтировался весь дом.
Валентин Демидов
На сегодняшний день строители утеплили и облицевали фасад, отремонтировали инженерные сети и кровлю.
Дополнительно всем желающим предложили заменить балконные рамы и окна в квартирах. Этой возможностью решили воспользоваться 100 семей. Подрядчик сделал замеры.
Демидов отметил, что весь объём работ завершат до 15 ноября.