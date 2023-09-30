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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:02

В Белгороде сдают пострадавший на ул. Шаландина дом после ремонта

В Белгороде сдают пострадавший на ул. Шаландина дом после ремонта

30 сентября 2023, 13:59
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
На сегодняшний день капитальный ремонт практически завершился. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов в своём Telegram-канале.

По информации градоначальника, в многоквартирном доме в первую очередь восстановили пять наиболее пострадавших квартир. Сейчас капитальный ремонт дома №15 на ул. Шаландина практически завершён.

Лично выезжал, чтобы убедиться, что жильцы довольны работой строителей. Кроме того, по поручению главы региона Вячеслава Владимировича Гладкова капитально ремонтировался весь дом.
Валентин Демидов

На сегодняшний день строители утеплили и облицевали фасад, отремонтировали инженерные сети и кровлю.

Дополнительно всем желающим предложили заменить балконные рамы и окна в квартирах. Этой возможностью решили воспользоваться 100 семей. Подрядчик сделал замеры.

Демидов отметил, что весь объём работ завершат до 15 ноября.

Напомним, 20 апреля в Белгороде с самолёта упал боеприпас. В результате образовалась воронка в районе перекрёстка Губкина — Ватутина. Вторую бомбу спустя два дня достали у дома №15 по улице Шаландина.

Количество пострадавших квартир на Шаландина в Белгороде увеличилось до 19
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#Дом#Квартиры#Новости Белгорода#Боеприпас#Кровля#Белгород#Кристина Семенчук#Подрядчик#Воронка
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