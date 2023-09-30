Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
На 1 сентября текущего года средний размер пенсии у белгородских пенсионеров составил 20 734 рубля. Всего данную выплату получают более 380 тыс. человек. Из них 18% всё ещё работают.
В Соцфонде отметили, что пенсию могут получить не только те, кто всю жизнь трудился, но и те, кто в силу обстоятельств не смог сформировать необходимое количество пенсионных прав. Таким белгородцам назначают социальную пенсию, но на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.
Индексаций пенсий в текущем году было три:
В Белгородской области всего за девять месяцев текущего года 2 622 пенсионера получили прибавку к страховой части пенсии в размере 7 567,33 рублей.
Повышенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается и родителям-пенсионерам, если на их иждивении есть несовершеннолетние дети или дети до 23 лет, обучающиеся очно, но не более чем на трёх членов семьи. Размер повышения составляет треть от величины фиксированной выплаты и назначается на каждого иждивенца, но не более чем на трёх.
В 2023 году общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для неработающих пенсионеров составляет 7567 рублей. То есть доплата на одного иждивенца — 2522 рубля, на двоих — 5045 рублей, на трёх и более — 7567 рублей. При этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.