Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Средний размер пенсии у белгородских пенсионеров составил 20 734 рубля

Средний размер пенсии у белгородских пенсионеров составил 20 734 рубля

30 сентября 2023, 14:12
В Белгородской области страховую пенсию по старости получают более 380 тыс. человек. При этом порядка 18% работают. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда.

На 1 сентября текущего года средний размер пенсии у белгородских пенсионеров составил 20 734 рубля. Всего данную выплату получают более 380 тыс. человек. Из них 18% всё ещё работают.

В Соцфонде отметили, что пенсию могут получить не только те, кто всю жизнь трудился, но и те, кто в силу обстоятельств не смог сформировать необходимое количество пенсионных прав. Таким белгородцам назначают социальную пенсию, но на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Индексаций пенсий в текущем году было три:

  • страховых пенсий с 1 января — на 4,8%;
  • государственных пенсий с 1 апреля — на 3,3%;
  • дополнительно все пенсии.

В Белгородской области всего за девять месяцев текущего года 2 622 пенсионера получили прибавку к страховой части пенсии в размере 7 567,33 рублей.

Повышенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается и родителям-пенсионерам, если на их иждивении есть несовершеннолетние дети или дети до 23 лет, обучающиеся очно, но не более чем на трёх членов семьи. Размер повышения составляет треть от величины фиксированной выплаты и назначается на каждого иждивенца, но не более чем на трёх.

В 2023 году общеустановленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии для неработающих пенсионеров составляет 7567 рублей. То есть доплата на одного иждивенца — 2522 рубля, на двоих — 5045 рублей, на трёх и более — 7567 рублей. При этом за одного и того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам. 

«Чересчур богатые»: белгородке с пенсией 11 тысяч рублей отказали в соцконтракте
Узнать подробнее
Читайте также:
«Торжественные проводы»: экс-глава белгородского минфина Боровик ушёл на пенсиюВслед за Боровиком: троих чиновников из белгородского минфина отправили на пенсиюС августа больше 110 тысяч белгородских пенсионеров будут получать повышенную пенсию
#Белгородская область#Пенсионеры#Индексация пенсий#Белгород#Кристина Семенчук#Страховая пенсия#Соцфонд
Подпишитесь
Слухи о прорыве ДРГ и принудительная вакцинация: как прошла неделя для белгородцев
Вчера, 15:09
Стала известна причина ночных взрывов над Белгородом
Сегодня, 06:34
Вячеслав Гладков уличил белгородских чиновников в обмане
Сегодня, 08:43
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Вчера, 09:44
В Белгороде после работы ПВО образовалась воронка от снаряда РСЗО
Сегодня, 09:37
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Вчера, 10:03