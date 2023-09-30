Средний размер пенсии у белгородских пенсионеров составил 20 734 рубля

Повышенная фиксированная выплата к пенсии устанавливается и родителям-пенсионерам, если на их иждивении есть несовершеннолетние дети или дети до 23 лет, обучающиеся очно, но не более чем на трёх членов семьи. Размер повышения составляет треть от величины фиксированной выплаты и назначается на каждого иждивенца, но не более чем на трёх.