Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Скончался белгородский ветеран Великой Отечественной войны

Скончался белгородский ветеран Великой Отечественной войны

30 сентября 2023, 07:43
Фото: Страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"
Совсем недавно ему исполнился 101 год. Об уходе защитника Родины сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Из жизни ушёл ветеран Великой Отечественной войны, участник военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года Александр Захаров. Совсем недавно, 16 августа 2023 года, ему исполнился 101 год.

В августе 1941 года 19-летний Александр Захаров добровольцем ушёл на фронт. Защищал Москву, Гжатск, Можайск. Участвовал в обороне Кавказа. Победу встретил в звании лейтенанта в Литве. Но 9 мая 1945 года война для него не закончилась. Ещё несколько лет он боролся с вооружёнными нацформированиями в Прибалтике.

После войны Александр Семёнович служил в погранвойсках на Курилах, Камчатке и в Закарпатье. В отставку вышел в звании подполковника. По окончании службы переехал в Белгород. Трудился в проектном институте «Виогем» почти до 90-летнего возраста.

Хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким Александра Семёновича. Его уход — тяжёлая потеря для всей Белгородской земли. Но мы всегда будем помнить доблестного защитника Родины. Он пополнил строй вечно живых героев.
Вячеслав Гладков
Гумпомощь, рассказы шебекинцев и статус ветерана боевых действий: итоги субботы
Узнать подробнее
Читайте также:
Минобороны предложило давать статус ветерана защитникам приграничных территорийКак оформить удостоверение ветерана боевых действий в Белгородской областиБелгородские ветераны и инвалиды войны получили по 25 тысяч рублей ко Дню Победы
#Белгородская область#Ветеран#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Герои
Подпишитесь
Слухи о прорыве ДРГ и принудительная вакцинация: как прошла неделя для белгородцев
Вчера, 15:09
Стала известна причина ночных взрывов над Белгородом
Сегодня, 06:34
«Погода играет моей головой в футбол»: как спасаться от магнитных бурь белгородцам
Вчера, 16:25
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Вчера, 09:44
В Белгородской области готовятся к осеннему призыву
Вчера, 15:39
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Вчера, 10:03