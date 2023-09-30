Скончался белгородский ветеран Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Из жизни ушёл ветеран Великой Отечественной войны, участник военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года Александр Захаров. Совсем недавно, 16 августа 2023 года, ему исполнился 101 год.
В августе 1941 года 19-летний Александр Захаров добровольцем ушёл на фронт. Защищал Москву, Гжатск, Можайск. Участвовал в обороне Кавказа. Победу встретил в звании лейтенанта в Литве. Но 9 мая 1945 года война для него не закончилась. Ещё несколько лет он боролся с вооружёнными нацформированиями в Прибалтике.
После войны Александр Семёнович служил в погранвойсках на Курилах, Камчатке и в Закарпатье. В отставку вышел в звании подполковника. По окончании службы переехал в Белгород. Трудился в проектном институте «Виогем» почти до 90-летнего возраста.
Хочу выразить самые искренние слова соболезнования родным и близким Александра Семёновича. Его уход — тяжёлая потеря для всей Белгородской земли. Но мы всегда будем помнить доблестного защитника Родины. Он пополнил строй вечно живых героев.
Вячеслав Гладков