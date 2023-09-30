Скончался белгородский ветеран Великой Отечественной войны

В августе 1941 года 19-летний Александр Захаров добровольцем ушёл на фронт. Защищал Москву, Гжатск, Можайск. Участвовал в обороне Кавказа. Победу встретил в звании лейтенанта в Литве. Но 9 мая 1945 года война для него не закончилась. Ещё несколько лет он боролся с вооружёнными нацформированиями в Прибалтике.