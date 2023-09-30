Шок-контент, кибербуллинг и шантаж: что ищут подростки в сети

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В Казани в рамках Казанского Международного юридического форума состоялась сессия на тему «Насилие в сети: новые вызовы и проблемы квалификации». Поводы для мероприятия были.
Цифровое насилие обрело невиданные объемы и формы. При этом эксперты неоднократно заявляли, что оно может быть еще более травматичным, чем физическое, поскольку кибербуллинг можно совершить анонимно, в любое время и в любом месте. Даже если активная фаза виртуальной травли закончена, следы цифрового насилия останутся в сети и могут быть доступны долгое время.
Такое насилие распознается еще хуже, чем психологическое, слабо регулируется на правовом уровне. Но способствует формированию культуры насилия в целом, нормализуя его из онлайн-среды в оффлайн.
«Важнейшая задача — обеспечить отсутствие насилия в сети. Моральные страдания, которые ребёнок может получить в результате буллинга, требуют специальных критериев. И второе — важно подумать о терминах: что является компрометирующим поведением, а что является насилием в сети», — предложил Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра правительства Татарстана.
По его словам, правоохранители зачастую игнорируют всех участников цепочки сетевого буллинга, которая может состоять из авторов, трансляторов и ретрансляторов информации. Вице-премьер напомнил, что субъектный состав таких деяний должен включать тех, кто создал, распространил или способствовал распространению фейковой и травмирующей информации.
Алсу Асадуллина, заместитель министра образования и науки Татарстана, заявила, что в регионе существует огромное количество случаев посягательства на безопасность и здоровье детей через интернет. Но сложность заключается в том, что государство не может закрыть интернет, и из-за этого возникает большое количество тревожащих факторов: кибербуллинг, вовлечение детей в аутоагрессивное поведение, призывы к самоповреждающему поведению.
«Что бы мы не делали, мы не успеваем за этим», — заявила она.
При этом Асадуллина отметила, что сегодня самая «тяжелая» часть населения — родители, которые закрывают глаза на происходящее. По ее словам, в Татарстане проанализировали 643 аккаунта детей в соцсетях. Оказалось, что в трети из них преобладают депрессивно-суицидальные интересы, в 39 из них больше всего шок-контента, Также есть фанаты АУЕ*, околофутбола, радикализма, псевдоислама и так далее.
«Мы прекрасно понимаем, что все эти люди могут в любой момент сделать шаг влево или вправо. Хорошо, если это будет не повреждающее и не самоповреждающее поведение», — заявила она.
Никуда не пропала опасность кибермошенничества. Так, в Татарстане произошел случай, когда семиклассник зашел на сайт для взрослых, сделал там покупку, а после его начали шантажировать. Ребенок испугался и покончил с собой. Асадуллина отметила, что сейчас стоит задача научить детей правильно реагировать на все ситуации и вести себя в интернете.
Марина Хайрова, замначальника управления по надзору за следственным дознанием и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Татарстана, заявила, что правоохранительные органы региона ежедневно сталкиваются с нарушением закона в интернете. Глобальная паутина стала плацдармом для вымогательства. 79% таких преступлений происходит там.
Если раньше вымогательства совершали ОПГ и сопровождали это угрозами физической расправы, поэтому найти преступников было не сложно, то сейчас они совершаются дистанционно. Жертвами становятся молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. Чаще всего злоумышленники получают фото и видео интимного характера, а после вымогают деньги. Раскрываемость таких преступлений не превышает 4%, а рост их числа составляет более 60%.
По словам врио начальника 2-го отдела организации расследования дистанционных хищений управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД России Юлии Меньщиковой, нередки случаи, когда под угрозой шантажа в сети дети совершают преступления: раскладывают закладки, оформляют на себя банковские карты и снимают с них деньги, полученные мошенническим путем.
Она напомнила, что в России банковские карты ребенку можно заводить с 14 лет. Потом ребенок снимает денежные средства потерпевшего, оставляет их в «почтовом ящике» и уходит. Меньщикова рассказала, что в Татарстане есть подобное уголовное дело, когда в преступную схему по обналичиванию похищенных денег были вовлечены ученики одного из казанских колледжей.
«Практически все ребята ходили и снимали денежные средства со счетов потерпевших. Они были осведомлены о том, что это похищенные денежные средства, все они прекрасно об этом знали. Часть из этих студентов искали тех, кто оформит на себя эти банковские карты», — рассказала она.
Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала, что к ней все чаще поступают обращения, касающиеся защиты чести и достоинства и неприкосновенности частной жизни. По словам Сабурской, в прошлом году к ней обратился студент, который пожаловался, что его травят в сети. С такой же жалобой обращалась семья из Набережных Челнов.
Модератор встречи Элина Сидоренко, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России, отметила, что на встречу также приглашали уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирину Волынец.
«Несмотря на все мои попытки, уполномоченный по защите прав детей на наше мероприятие не прибыла. Я думаю, что это вопрос, который требует обсуждения. Нам не выделили людей, может быть, эта тема не в топе основных вопросов у уполномоченного по защите прав ребенка, может быть, есть важнее вопросы… Но когда двенадцатилетняя девочка в Казани выпрыгнула, насмотревшись интернета, там тоже уполномоченного по защите прав ребенка не было на месте. Видимо, тогда у нее тоже были очень важные вопросы. Бывает и так, в любой семье не без уполномоченного по защите прав ребенка», — сказала она.
Ирина Волынец все же появилась не мероприятии уже после его окончания. Но публика дождалась. В своем выступлении спикер предложила запретить детям регистрироваться в социальных сетях до 14 лет, а до 18 лет — с согласия родителей. Эту инициативу уже поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тогда он заявлял, что необходимо общественное обсуждение этого вопроса. На этом дело встало.
* АУЕ — экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.