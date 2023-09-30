Ночные взрывы в Белгороде, воронка и обман чиновников: как прошла суббота

Вячеслав Гладков уличил своих подчинённых в обмане. Ранее губернатор дал поручение главам районов и горокругов провести подомовой или поквартирный обход семей мобилизованных. Ему предоставили информацию о выполнении задачи. Чтобы выяснить, насколько она правдива, глава региона отправил контрольное управление на проверку. Оказалось, что по факту не все подчинённые выполнили поручение, но сообщили обратное. В итоге губернатор лично извинился перед всеми семьями за нерадивых руководителей.