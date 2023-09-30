Ночные взрывы в Белгороде, воронка и обман чиновников: как прошла суббота

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
С пятницы на субботу большинство жителей областного центра не спали. Люди слышали серии взрывов. Как сообщил Гладков, над Белгородом сбили несколько воздушных целей. В Минобороны добавили, что военнослужащие РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурные средства ПВО уничтожили над областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Утром 30 сентября стало известно, что после ночной работы ПВО в областном центре нашли одну воронку от снаряда РСЗО. Осколки повредили фасад одного из домов, магазин и газопровод.
Вячеслав Гладков уличил своих подчинённых в обмане. Ранее губернатор дал поручение главам районов и горокругов провести подомовой или поквартирный обход семей мобилизованных. Ему предоставили информацию о выполнении задачи. Чтобы выяснить, насколько она правдива, глава региона отправил контрольное управление на проверку. Оказалось, что по факту не все подчинённые выполнили поручение, но сообщили обратное. В итоге губернатор лично извинился перед всеми семьями за нерадивых руководителей.
В Белгороде практически завершили ремонт в доме №15 на улице Шаландина. В первую очередь там восстановили пять наиболее пострадавших квартир. Строители уже утеплили и облицевали фасад, отремонтировали инженерные сети и кровлю. Дополнительно всем желающим предложили заменить балконные рамы и окна в квартирах. Этой возможностью решили воспользоваться 100 семей. Все работы планируют завершить до 15 ноября.