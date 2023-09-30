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Ночные взрывы в Белгороде, воронка и обман чиновников: как прошла суббота

Ночные взрывы в Белгороде, воронка и обман чиновников: как прошла суббота

30 сентября 2023, 16:00
Фото: 1MI
В субботу, 30 сентября, жители региона обсуждали неспокойную ночь, последствия работы ПВО, а также обман чиновников, который разоблачил глава региона Вячеслав Гладков. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.

Неспокойная ночь

С пятницы на субботу большинство жителей областного центра не спали. Люди слышали серии взрывов. Как сообщил Гладков, над Белгородом сбили несколько воздушных целей. В Минобороны добавили, что военнослужащие РФ пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурные средства ПВО уничтожили над областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Утром 30 сентября стало известно, что после ночной работы ПВО в областном центре нашли одну воронку от снаряда РСЗО. Осколки повредили фасад одного из домов, магазин и газопровод.

Стала известна причина ночных взрывов над Белгородом
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«Не то чтобы неточная, а попросту обманывают»

Вячеслав Гладков уличил своих подчинённых в обмане. Ранее губернатор дал поручение главам районов и горокругов провести подомовой или поквартирный обход семей мобилизованных. Ему предоставили информацию о выполнении задачи. Чтобы выяснить, насколько она правдива, глава региона отправил контрольное управление на проверку. Оказалось, что по факту не все подчинённые выполнили поручение, но сообщили обратное. В итоге губернатор лично извинился перед всеми семьями за нерадивых руководителей.

Вячеслав Гладков уличил белгородских чиновников в обмане
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На финишной прямой

В Белгороде практически завершили ремонт в доме №15 на улице Шаландина. В первую очередь там восстановили пять наиболее пострадавших квартир. Строители уже утеплили и облицевали фасад, отремонтировали инженерные сети и кровлю. Дополнительно всем желающим предложили заменить балконные рамы и окна в квартирах. Этой возможностью решили воспользоваться 100 семей. Все работы планируют завершить до 15 ноября.

В Белгороде сдают пострадавший на ул. Шаландина дом после ремонта
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#Белгородская область#Ремонт#Газопровод#Чиновники#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Шаландина#РСЗО
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