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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Нехаевский район Волгоградской области знаменит своими природными красотами

Край просторов, родников и храмов: красоты Нехаевского района Волгоградской области

30 сентября 2023, 10:48
Фото: Администрация Нехаевского района
Нехаевский район Волгоградской области знаменит своими природными красотами
Нехаевский район Волгоградской области раскинулся вдоль правого берега Хопра, где берёт начало его приток — река Тишанка. Рассказываем о самых популярных местах, которые могут порадовать туристов.
Сюжет
Туризм

Где расположен Нехаевский район?

На карте Волгоградской области Нехаевский район расположен в северо-западной части и граничит с двумя регионами — Ростовской и Воронежской областями. С севера его окутывает Урюпинский район, а с восточной стороны подпирает Алексеевский. Эти места богаты бескрайними просторами, редкими цветами, чистыми родниками, храмами с историей и необычными природными памятниками.

Нехаевский район расположен в северо-западной части Волгоградской областиНехаевский район расположен в северо-западной части Волгоградской области
Нехаевский район расположен в северо-западной части Волгоградской области
Фото: Яндекс Карты

Почему район имеет именно такое название, доподлинно неизвестно. Существует несколько версий на этот счёт. По одной из них, казак, основавший хутор Нехаевский (ныне — станица), носил фамилию Нехаев. Сегодня в районе это действительно одна из самых распространённых фамилий, поэтому такая версия вполне обоснована. По другой версии купец Нехаев скупал в этих местах лошадей и заготавливал лес. Он построил несколько домов для рабочих на берегу реки Тишанки, которые впоследствии разрослись до целого хутора.

Дед Нехай — символ Нехаевского районаДед Нехай — символ Нехаевского района
Дед Нехай — символ Нехаевского района

Сегодня Нехаевский район включает 13 сельских поселений, а число жителей едва превышает 13 тысяч человек. Район известен своими аграрными успехами — на местных хозяйствах, благодаря плодородной чернозёмной почве, выращивают зерновые и масличные культуры, гречиху, кукурузу и т. д. А ещё в районе много красивых локаций, которые так и хочется запечатлеть на фото.

Природные достопримечательности

В Нехаевском районе много живописных мест, поэтому в основном туда приезжают, чтобы полюбоваться природой. Кто-то хочет просто отдохнуть, кто-то предпочитает поохотиться или порыбачить. Но именно естественные достопримечательности в основном привлекают туристов.

Несколько сельских поселений Нехаевского района входят в Нижнехопёрский природный парк, также охватывающий территории Алексеевского и Кумылженского районов. В него входит 11 туристических маршрутов на любой вкус. Леса, реки, степные просторы — среди местных пейзажей можно почувствовать себя в сердце русской глубинки.

Удивительно красивая природа Нехаевского районаУдивительно красивая природа Нехаевского района
Удивительно красивая природа Нехаевского районаУдивительно красивая природа Нехаевского района
Удивительно красивая природа Нехаевского районаУдивительно красивая природа Нехаевского района
Удивительно красивая природа Нехаевского районаУдивительно красивая природа Нехаевского района
Удивительно красивая природа Нехаевского района

Одним из самых знаменитых мест в Нехаевском районе считается каменный лес или карьер. Это естественное природное образование, состоящее из большого количества крупных валунов причудливой формы. Многие из них напоминают реальных или мифических животных. А на самих камнях встречаются довольно редкие виды растительного мира.

Каменный лес в Нехаевском районеКаменный лес в Нехаевском районе
Каменный лес в Нехаевском районе

Славится район и своими родниками. Один из них, родник Жилейкин, занесён в книгу памятников природы Волгоградской области. Он находится в трёх километрах от райцентра — станицы Нехаевской. Среди других родников наиболее известны «Святой колодец», «Терехова яма» и «Угловой».

Притягивает туристов и пионовый луг возле хутора Соколовский. Это местечко называется Лазоревое взгорье (потому что в народе тонколистые пионы известны как лазоревые цветы). Пионовый луг тоже внесён в региональный перечень памятников природы, а сами цветы, которые считаются символом мужества и любви к Родине, занесены в Красную Книгу. Но ехать сюда лучше в сезон — во второй половине весны или в первой половине лета.

Что ещё посмотреть в Нехаевском районе

Из архитектурных строений в Нехаевском районе стоит обратить внимание на храмы. В станице Тишанской есть храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный ещё в 1864 году. Он стоит уже полтора века, пережив в том числе антицерковную политику большевиков и Великую Отечественную войну. А сейчас его существенно обновляют и реставрируют.

Так во время реконструкции выглядит храм Покрова Пресвятой БогородицыТак во время реконструкции выглядит храм Покрова Пресвятой Богородицы
Так во время реконструкции выглядит храм Покрова Пресвятой Богородицы
Фото: vk.com/clubpokrovskii

Ещё одна церковь находится в селе Солонка — он носит имя Аргангела Гавриила. Во время реставрационных работ там нашли старый кирпичный склеп, в котором был обнаружен закладной камень с датой 1854 (начало строительства), старинные монеты и лампадка.

Церковь в селе СолонкаЦерковь в селе Солонка
Церковь в селе Солонка
Фото: Урюпинская епархия

Обязательно стоит посетить и краеведческий музей в Нехаевской, чтобы лучше познакомиться с историей района. Там выставлены экспозиции археологических находок, представлены экспонаты о казачестве и, конечно, о Великой Отечественной войне. Память о ней увековечена и на Аллее Героев.

Аллея Героев в Нехаевском районеАллея Героев в Нехаевском районе
Аллея Героев в Нехаевском районе

Кроме туристических достопримечательностей, в Нехаевском районе есть, например, школа конного спорта. Она находится в станице Упорниковской. Там регулярно проходят соревнования на Кубок Губернатора Волгоградской области с участием спортсменов из разных регионов России.

А в сентябре 2023 года район масштабно отметил своё 95-летие. В программе празднования были автопробег, выставки, соревнования по мини-футболу и конному спорту, концерт творческих коллективов и даже лазерное шоу. По факту Нехаевский район был основан в июле 1928 года, но, поскольку это самая горячая пора для аграриев (а среди нехаевцев их много), гулянья решили перенести на осень.

Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».

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