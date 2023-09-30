Край просторов, родников и храмов: красоты Нехаевского района Волгоградской области

Почему район имеет именно такое название, доподлинно неизвестно. Существует несколько версий на этот счёт. По одной из них, казак, основавший хутор Нехаевский (ныне — станица), носил фамилию Нехаев. Сегодня в районе это действительно одна из самых распространённых фамилий, поэтому такая версия вполне обоснована. По другой версии купец Нехаев скупал в этих местах лошадей и заготавливал лес. Он построил несколько домов для рабочих на берегу реки Тишанки, которые впоследствии разрослись до целого хутора.