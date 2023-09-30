Край просторов, родников и храмов: красоты Нехаевского района Волгоградской области

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
На карте Волгоградской области Нехаевский район расположен в северо-западной части и граничит с двумя регионами — Ростовской и Воронежской областями. С севера его окутывает Урюпинский район, а с восточной стороны подпирает Алексеевский. Эти места богаты бескрайними просторами, редкими цветами, чистыми родниками, храмами с историей и необычными природными памятниками.
Почему район имеет именно такое название, доподлинно неизвестно. Существует несколько версий на этот счёт. По одной из них, казак, основавший хутор Нехаевский (ныне — станица), носил фамилию Нехаев. Сегодня в районе это действительно одна из самых распространённых фамилий, поэтому такая версия вполне обоснована. По другой версии купец Нехаев скупал в этих местах лошадей и заготавливал лес. Он построил несколько домов для рабочих на берегу реки Тишанки, которые впоследствии разрослись до целого хутора.
Сегодня Нехаевский район включает 13 сельских поселений, а число жителей едва превышает 13 тысяч человек. Район известен своими аграрными успехами — на местных хозяйствах, благодаря плодородной чернозёмной почве, выращивают зерновые и масличные культуры, гречиху, кукурузу и т. д. А ещё в районе много красивых локаций, которые так и хочется запечатлеть на фото.
В Нехаевском районе много живописных мест, поэтому в основном туда приезжают, чтобы полюбоваться природой. Кто-то хочет просто отдохнуть, кто-то предпочитает поохотиться или порыбачить. Но именно естественные достопримечательности в основном привлекают туристов.
Несколько сельских поселений Нехаевского района входят в Нижнехопёрский природный парк, также охватывающий территории Алексеевского и Кумылженского районов. В него входит 11 туристических маршрутов на любой вкус. Леса, реки, степные просторы — среди местных пейзажей можно почувствовать себя в сердце русской глубинки.
Одним из самых знаменитых мест в Нехаевском районе считается каменный лес или карьер. Это естественное природное образование, состоящее из большого количества крупных валунов причудливой формы. Многие из них напоминают реальных или мифических животных. А на самих камнях встречаются довольно редкие виды растительного мира.
Славится район и своими родниками. Один из них, родник Жилейкин, занесён в книгу памятников природы Волгоградской области. Он находится в трёх километрах от райцентра — станицы Нехаевской. Среди других родников наиболее известны «Святой колодец», «Терехова яма» и «Угловой».
Притягивает туристов и пионовый луг возле хутора Соколовский. Это местечко называется Лазоревое взгорье (потому что в народе тонколистые пионы известны как лазоревые цветы). Пионовый луг тоже внесён в региональный перечень памятников природы, а сами цветы, которые считаются символом мужества и любви к Родине, занесены в Красную Книгу. Но ехать сюда лучше в сезон — во второй половине весны или в первой половине лета.
Из архитектурных строений в Нехаевском районе стоит обратить внимание на храмы. В станице Тишанской есть храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный ещё в 1864 году. Он стоит уже полтора века, пережив в том числе антицерковную политику большевиков и Великую Отечественную войну. А сейчас его существенно обновляют и реставрируют.
Ещё одна церковь находится в селе Солонка — он носит имя Аргангела Гавриила. Во время реставрационных работ там нашли старый кирпичный склеп, в котором был обнаружен закладной камень с датой 1854 (начало строительства), старинные монеты и лампадка.
Обязательно стоит посетить и краеведческий музей в Нехаевской, чтобы лучше познакомиться с историей района. Там выставлены экспозиции археологических находок, представлены экспонаты о казачестве и, конечно, о Великой Отечественной войне. Память о ней увековечена и на Аллее Героев.
Кроме туристических достопримечательностей, в Нехаевском районе есть, например, школа конного спорта. Она находится в станице Упорниковской. Там регулярно проходят соревнования на Кубок Губернатора Волгоградской области с участием спортсменов из разных регионов России.
А в сентябре 2023 года район масштабно отметил своё 95-летие. В программе празднования были автопробег, выставки, соревнования по мини-футболу и конному спорту, концерт творческих коллективов и даже лазерное шоу. По факту Нехаевский район был основан в июле 1928 года, но, поскольку это самая горячая пора для аграриев (а среди нехаевцев их много), гулянья решили перенести на осень.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».