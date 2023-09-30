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Белгородцы оформили больше 960 тысяч электронных рецептов с начала года

Белгородцы оформили больше 960 тысяч электронных рецептов с начала года

30 сентября 2023, 12:41
Фото: 1MI
Также с начала этого года было выписано более 772 тысяч рецептов с согласием на доставку. Подробнее сообщили в областном правительстве.

Белгородская область стала первым регионом в стране, где внедрили сервис «Электронный рецепт». Всего с начала года белгородцы оформили 960 тысяч медицинских рецептов в электронном виде.

Среди функциональных возможностей сервиса: возможность получать направление от врача, отслеживание назначений, сравнение стоимости лекарств в аптеках и напоминание о необходимости приёма препаратов или записи к врачу.

Также белгородские льготники могут оформить электронный рецепт с пометкой «Доставка на дом». В этом случае препараты будут отправлять по месту жительства пациента каждый месяц. Всего с начала этого года было выписано более 772 тысяч рецептов с согласием на доставку.

Напомним, ранее сообщалось, что в марте в России стартовал эксперимент по дистанционной продаже и доставке рецептурных лекарств. Белгород стал первым регионом-участником.

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#Белгородская область#Врач#Доставка#Лекарство#Аптека#Белгород#Кристина Семенчук#Льготники#Электронный рецепт
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