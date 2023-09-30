Белгородцы оформили больше 960 тысяч электронных рецептов с начала года

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Белгородская область стала первым регионом в стране, где внедрили сервис «Электронный рецепт». Всего с начала года белгородцы оформили 960 тысяч медицинских рецептов в электронном виде.
Среди функциональных возможностей сервиса: возможность получать направление от врача, отслеживание назначений, сравнение стоимости лекарств в аптеках и напоминание о необходимости приёма препаратов или записи к врачу.
Также белгородские льготники могут оформить электронный рецепт с пометкой «Доставка на дом». В этом случае препараты будут отправлять по месту жительства пациента каждый месяц. Всего с начала этого года было выписано более 772 тысяч рецептов с согласием на доставку.
Напомним, ранее сообщалось, что в марте в России стартовал эксперимент по дистанционной продаже и доставке рецептурных лекарств. Белгород стал первым регионом-участником.