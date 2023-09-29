В Минобороны похвалили Белгородскую область за проведение весеннего призыва

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Белгородская область вошла в число регионов с «наиболее организованным» весенним призывом. Об этом 29 сентября заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Помимо Белгородской, в число отличившихся вошли Москва, Архангельская, Брянская, Омская, Свердловская области, Бурятия, Башкирия, Чечня, Забайкалье.
Всего для прохождения службы в ВС РФ призвано 147 тыс. человек. Происшествий в ходе призыва и отправления на службу не допущено, добавил Цимлянский.
Брифинг военное ведомство провело к старту осеннего призыва. Начнётся он 1 октября. Заявляется, что отправлять призывников в новые регионы не будут.
Ранее стало известно, сколько белгородцев ушли добровольцами на СВО. Как оказалось, с начала года уже около 2 тыс. жителей региона подписали контракты с Минобороны. Как правило, уходят добровольцами мужчины старше 30 лет.