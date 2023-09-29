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В Минобороны похвалили Белгородскую область за проведение весеннего призыва

В Минобороны похвалили Белгородскую область за проведение весеннего призыва

29 сентября 2023, 06:44
Фото: 1MI
Регион попал в число тех, где весенний призыв в 2023 году прошёл наиболее организованно. Происшествий в ходе набора не допущено, сообщает РИА «Новости».

Белгородская область вошла в число регионов с «наиболее организованным» весенним призывом. Об этом 29 сентября заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Помимо Белгородской, в число отличившихся вошли Москва, Архангельская, Брянская, Омская, Свердловская области, Бурятия, Башкирия, Чечня, Забайкалье.

Всего для прохождения службы в ВС РФ призвано 147 тыс. человек. Происшествий в ходе призыва и отправления на службу не допущено, добавил Цимлянский.

Брифинг военное ведомство провело к старту осеннего призыва. Начнётся он 1 октября. Заявляется, что отправлять призывников в новые регионы не будут.

Ранее стало известно, сколько белгородцев ушли добровольцами на СВО. Как оказалось, с начала года уже около 2 тыс. жителей региона подписали контракты с Минобороны. Как правило, уходят добровольцами мужчины старше 30 лет.

Осенний призыв — 2023 для белгородцев пройдёт по прежним правилам
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#Белгородская область#Осенний призыв#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Весенний призыв
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