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В Белгородской области цены на яйца за год выросли на 8%

В Белгородской области цены на яйца за год выросли на 8%

29 сентября 2023, 13:33
Фото: 1MI
По отдельным брендам цена достигает 145 рублей за десяток. Тенденция роста стоимости прослеживается и по всей России. Это следует из статистики портала «Продажи.Рф».

По информации источника, в августе в России яйца в среднем стоили от 76 до 176 ₽. За год они подорожали на 8,26%. Среди брендов, которые увеличили свои доли в продажах, — «Доброе Подворье» (+0,22 п.п), «Птицефабрика Пышминская» (+0,19 п. п.) и «Три Несушки» (+0,17 п. п.).

Также доли в продажах яиц в сторону увеличения эксперты отметили в Республике Башкортостан (+1,29 п. п.) Нижегородской (+0,96 п. п.) и Иркутской областях (+0,67 п. п.).

В Белгородской области динамика доли региона в общих продажах яиц сократилась на 0,18 процентных пункта. По данным портала «Продажи.РФ» в сентябре десяток яиц марки «Село Зелёное» стоит 145 рублей, а марки «Три несушки» — 125 рублей. При этом на Белгородскую область приходится 0,41% доли в продажах данной категории товара.

В целом по России стоимость яиц «Три несушки"составляет 88 рублей, яйца «Доброе подворье» можно купить за 89 рублей, а продукт «Село Зелёное» — за 105 рублей.

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#Белгородская область#Экономика#Статистика#Россия#Продажи#Белгород#Кристина Семенчук#Цены на яйца
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