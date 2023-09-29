В Белгородской области цены на яйца за год выросли на 8%

По информации источника, в августе в России яйца в среднем стоили от 76 до 176 ₽. За год они подорожали на 8,26%. Среди брендов, которые увеличили свои доли в продажах, — «Доброе Подворье» (+0,22 п.п), «Птицефабрика Пышминская» (+0,19 п. п.) и «Три Несушки» (+0,17 п. п.).