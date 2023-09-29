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Военный билет

В Белгородской области готовятся к осеннему призыву

29 сентября 2023, 15:39
Фото: 1MI
Военный билет
Очередной призыв граждан на службу запланирован в период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Уже определён состав областной призывной комиссии — её возглавит губернатор Вячеслав Гладков. Соответствующий документ выпустило региональное правительство.

Осенний призыв готовятся провести в Белгородской области. Стартует он, как и по всей стране, 1 октября, а завершится в конце текущего года.

Главам районов и горокругов Белгородской области рекомендовали обеспечить условия для работы комиссий: выделить необходимые помещения, оборудование, транспорт. Затраты на мероприятия по призыву готовы компенсировать за счёт средств федерального бюджета.

В документе указан основной состав областной призывной комиссии. Её председателем назначили губернатора Вячеслава Гладкова. Заместителем председателя стал военный комиссар региона Валерий Грицай. Резервную комиссию возглавит начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.

Перечислены также имена медиков и перечень медучреждений, в которых проведут обследования по направлениям призывной комиссии. Помимо этого, указано, что областная призывная комиссия с октября по декабрь должна провести 24 заседания.

Постановление вступает в силу с 1 октября.

Указ о проведении осеннего призыва 29 сентября подписал и президент Владимир Путин. Согласно документу, на службу планируется призвать 130 тыс. россиян в возрасте от 18 до 27 лет.

В Генштабе во время сегодняшнего брифинга заверили, что срочников отправлять в новые регионы не будут. Также добавили, что проводить дополнительную мобилизацию не планируется: для выполнения задач СВО хватает контрактников и добровольцев.

Помимо этого, в Минобороны похвалили Белгородскую область за организацию весеннего призыва.

Осенний призыв — 2023 для белгородцев пройдёт по прежним правилам
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#Белгородская область#Комиссия#Служба#Осенний призыв#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Валерий грицай
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