Украинский дрон сбросил на авто белгородцев взрывное устройство

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Грайворонское село Новостроевка-Вторая 29 сентября атаковали ВСУ с помощью дрона. С беспилотника на автомобили сбросили взрывное устройство. Всё произошло вблизи жилого дома.
Несмотря на это, повреждения получили только машины — их посекло взрывной волной. Дом остался цел, среди мирного населения также никто не пострадал.
Напомним, сегодня в другом селе Грайворонского округа, Дорогощь, во время обстрела повреждения получило здание школы. Никто не пострадал — дети в приграничном населённом пункте учатся дистанционно.