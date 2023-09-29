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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Украинский дрон сбросил на авто белгородцев взрывное устройство

Украинский дрон сбросил на авто белгородцев взрывное устройство

29 сентября 2023, 16:08
Фото: Midjourney
Это произошло в приграничье Белгородской области — Грайворонском округе. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.

Грайворонское село Новостроевка-Вторая 29 сентября атаковали ВСУ с помощью дрона. С беспилотника на автомобили сбросили взрывное устройство. Всё произошло вблизи жилого дома.

Несмотря на это, повреждения получили только машины — их посекло взрывной волной. Дом остался цел, среди мирного населения также никто не пострадал.

Напомним, сегодня в другом селе Грайворонского округа, Дорогощь, во время обстрела повреждения получило здание школы. Никто не пострадал — дети в приграничном населённом пункте учатся дистанционно.

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#Происшествия#Взрывное устройство#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#БПЛА#Новостроевка-Вторая#Милена Фишер
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